Tenova, Tata Steel’in Port Talbot tesisini karbondan arındıracak

Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Port Talbot tesisini karbondan arındırmak için Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova’dan elektrik ark ocağı ve diğer son teknoloji ekipmanlar sipariş ettiğini duyurdu.

İngiltere hükümetinin sağlayacağı 500 milyon £ finansman ve şirketin yapacağı 750 milyon £ yatırım sayesinde Tenova, Port Talbot’a yakın zaman önce devre dışı bırakılan 3 milyon mt kapasiteli yüksek fırınlarının yerine aynı kapasitede elektrik ark ocağı tedarik edecek. Elektrik ark ocağı, 2027 yılının sonunda faaliyete geçtikten sonra söz konusu tesisin karbon salımını %90 veya yıllık 5 milyon mt düşürecek. Ayrıca hurda kullanımı sayesinde İngiltere’nin ithal demir cevherine olan bağımlılığı azalacak.Öte yandan Tenova, Port Talbot’ta yeni bir pota fırını kuracak ve böylelikle Tata Steel UK, yerli ve yabancı imalatçıların talep ettiği daha yüksek kalite mamuller üretebilecek.

Tata Steel UK, yeni asitleme hattının yanı sıra sıcak şerit tesisinin ve döküm makinesinin kullanım ömrünü uzatmaya yönelik diğer ekipmanların siparişini yakın zaman içerisinde vereceğini de bildirdi.

Port Talbot tesisinin 2025 yılının Temmuz ayı civarlarında yeniden devreye alınması planlanıyor.