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UK Steel kamu projelerinde yerel çelik kullanımını artırmaya yönelik önerilerde bulundu

Çarşamba, 27 Kasım 2024 12:05:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, hükümetin Çelik Stratejisi için bir politika planı sağlamak amacıyla “Kamu Çelik Alımları: Gelişen bir sektör için düşünme zamanı” adlı yeni bir rapor yayımladı. Raporda, İngiltere’de üretilen çeliğin hükümet projelerinde kullanımını artırmaya yönelik bir dizi öneri yer alıyor.

Rapora göre hükümetin temin ettiği çeliğin üçte biri ithal ediliyor. Bu da İngiliz çelik üreticilerini destekleyeceği yerde vergi mükelleflerine yıllık 1,5 milyar £’a mal oluyor. Önümüzdeki on yılda, hükümetin çelik gereksinimleri, karbon yakalama ve depolama, hidrojen altyapısı, nükleer enerji ve açık deniz rüzgâr enerjisi projeleri gibi büyük girişimleri hesaba katmadan bile 4,3 milyar £’u aşacak.

UK Steel, büyük altyapı projelerinde yerel çelik kullanımının sağlanması için beş temel öneride bulundu. Öneriler şöyle: Hükümet, kamu ihale sözleşmeleri yoluyla yerel çelik kullanımını zorunlu hale getirmeli; teklif sunan proje geliştiricilerin sürdürülebilirliğe, dayanıklılığa ve yerel içeriğe katkılarını değerlendirmeli; ülkedeki önemli altyapı projelerini %30’un altında olmamak üzere yerel içerik gerekliliklerine tabi kılmalı; yerel çelik kullanmayan geliştiricilerin ve kamu kurumlarının gerekçelerini talep etmeli; yatırım çekmek, istihdam yaratmak, ekonomiyi desteklemek ve İngiltere için dayanıklı tedarik zinciri oluşturmak üzere bir kamu-özel sektör ortaklığı kurmalı.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Tüketim 

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