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İngiliz Milletvekili Richard Tice İngiltere çelik sektörünü kurtarmak için harekete geçilmesini talep etti

Cuma, 18 Ekim 2024 11:44:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Parlamentosu üyesi Richard Tice, Tata Steel UK’in Port Talbot tesisindeki yüksek fırınlarının yakın zamanda kapatılmasının ardından British Steel’in Scunthorpe tesisindeki yüksek fırınlarının önümüzdeki 6-12 ay içinde kapatılabileceğine yönelik endişelerini dile getirdi. Söz konusu fırınların kapatılması İngiltere’de yerel çelik üretim kapasitesi olmayacağı anlamına geliyor.

Tice, planlanan elektrik ark ocaklarının İngiltere çelik sektörünün rekabet gücünü etkileyen yüksek elektrik fiyatları nedeniyle ya uzun yıllar erteleneceğinden ya da hiç inşa edilmeyeceğinden korktuğunu belirtti. Ayrıca ülkedeki ulusal şebekenin beş yılı aşkın bir süre Scunthorpe tesisine yeterli elektrik tedarik edemeyecek olması, o zamana kadar yeni elektrik ark ocaklarının faaliyete geçemeyeceğini gösteriyor.

Bahsedilen sorunu çözmek ve İngiltere çelik sektörünü kurtarmak için Tice, hükümetin çelik stratejisini önümüzdeki bahar çok geç olacağı için Noel’den önce devreye almasını, British Steel’de stratejik bir hisse alarak Scunthorpe tesisindeki yüksek fırınların faaliyette kalmasını sağlamasını, mevcut ve önerilen tüm karbon vergilerini iptal etmesini, Çin’in dampingli çelik satışlarını durdurmak için ithal çeliğe daha fazla vergi getirmesini ve ülkedeki kamu sektörü projelerinde yerel çelik kullanımının teşvik edilmesini önerdi.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Görüş 

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