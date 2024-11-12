Liberty Steel, Specialty Steel UK’i yeniden yapılandıracak

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel, bağlı kuruluşu Speciality Steel UK’e (SSUK) yönelik yeniden yapılandırma planını açıkladı ve planın tüm alacaklıların onayına tabi olduğunu belirtti.

Liberty Steel, SSUK’in havacılık, savunma ve enerji gibi pek çok sektöre yönelik vasıflı çelik üretimine odaklanmış olmasının özellikle yüksek enerji maliyetlerinin rekabet gücü önünde yarattığı zorlukları en aza indirgediğini ancak yüksek borcunun operasyonlarının devamlılığını engellediğini ifade etti.

Dolayısıyla yeniden yapılandırma planının SSUK’in borcunu önemli ölçüde azaltmasına ve ilerleyen dönemlerde talebi karşılamak amacıyla kapasitesini artırmasına yardımcı olacağı belirtildi. Planın uygulanmasının ardından şirketin yeni yatırımlar çekebileceği ve ürün portföyünü stratejik çelik ürünlerini kapsayacak şekilde genişletebileceği vurgulandı. Ayrıca planın SSUK’in çalışanlarını etkilemeyeceği de aktarıldı.