 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Liberty...

Liberty Steel, Specialty Steel UK’i yeniden yapılandıracak

Salı, 12 Kasım 2024 12:00:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel, bağlı kuruluşu Speciality Steel UK’e (SSUK) yönelik yeniden yapılandırma planını açıkladı ve planın tüm alacaklıların onayına tabi olduğunu belirtti.

Liberty Steel, SSUK’in havacılık, savunma ve enerji gibi pek çok sektöre yönelik vasıflı çelik üretimine odaklanmış olmasının özellikle yüksek enerji maliyetlerinin rekabet gücü önünde yarattığı zorlukları en aza indirgediğini ancak yüksek borcunun operasyonlarının devamlılığını engellediğini ifade etti.

Dolayısıyla yeniden yapılandırma planının SSUK’in borcunu önemli ölçüde azaltmasına ve ilerleyen dönemlerde talebi karşılamak amacıyla kapasitesini artırmasına yardımcı olacağı belirtildi. Planın uygulanmasının ardından şirketin yeni yatırımlar çekebileceği ve ürün portföyünü stratejik çelik ürünlerini kapsayacak şekilde genişletebileceği vurgulandı. Ayrıca planın SSUK’in çalışanlarını etkilemeyeceği de aktarıldı.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Liberty Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Liberty Pipes Hartlepool enerji altyapısı geliştirme projesi için hat borusu tedarik edecek

15 Mar | Çelik Haberler

Avrupa’daki kapasitelere yönelik endişeler arttığından sendikalar GFG’den şeffaflık istiyor

12 Şub | Çelik Haberler

Liberty Steel ve AD Ports Group birinci kalite manyetit cevheri ithalatı konusunda iş birliği yapıyor

12 Ara | Çelik Haberler

Liberty Pipes Hartlepool Kuzey Denizi’ndeki iki projeye boru tedarik edecek

23 May | Çelik Haberler

Liberty Pipes Hartlepool İngiltere’de hidrojen için hat borusu üreten ilk şirket oldu

11 May | Çelik Haberler

GFG Alliance yerel istihdamı güvence altına almak için Aartee Bright Bar’ı satın aldı

20 Şub | Çelik Haberler

Liberty Steel UK yüksek katma değerli çelik üretimine odaklanacak

13 Oca | Çelik Haberler

Liberty Steel borcunun yeniden yapılandırılması için alacaklılarla prensipte anlaştı

15 Kas | Çelik Haberler

Liberty Steel UK karbondan arındırma çalışmalarını yeni sürdürülebilir hammaddeyle hızlandırdı

18 Eki | Çelik Haberler

Liberty Steel Rotherham tesisine odaklanmak için İngiltere’de istihdamı azaltmayı planlıyor

13 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis