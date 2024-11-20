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Nippon Steel Trading birçok sektöre hizmet etmek amacıyla Londra’da yeni şube açtı

Çarşamba, 20 Kasım 2024 17:17:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli çelik distribütörü Nippon Steel Trading Corporation, Londra’da yeni şube açtığını, söz konusu şubenin Nippon Steel Trading Austria GmbH altında faaliyet göstereceğini ve faaliyetlere başladığını duyurdu.

Stratejik lokasyonu sayesinde şirketin Avrupa’nın batısı ve kuzeyindeki müşterilere daha rahat erişim sağlayabileceği ve hızlı bir şekilde hizmet sağlayabileceği ifade edildi. Öte yandan Nippon Steel Trading’in yenilenebilir enerji, hidrojen ve havacılık da dahil pek çok sektöre yaptığı satışları artırabileceği ve faaliyetlerini genişletebileceği vurgulandı.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Nippon Steel 

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