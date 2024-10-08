British Steel Skinningrove tesisindeki yatırımda ilerleme kaydetti

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel bu ay Skinningrove servis merkezindeki üçüncü testereyi devreye alacağını açıkladı.

Üçüncü testere, şirketin vasıflı profil biriminde 30 yılı aşkın süredir yaptığı en büyük yatırım olan toplam 26 milyon £’luk yatırımın bir parçası.

Boy kesme hatları bulunan ve ürün frezleme ile depolama yapılan servis merkezi, şirketin forklift sektörü için geniş bir yelpazedeki katma değerli profilleri işlemesine olanak sağlayacak.

Şirketin Üretim Müdürü Nick Cann, “Süreci otomatikleştiren bu yeni testereler yalnızca daha hassas olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha önce kullandığımız testerelerden üç kat daha hızlı. Gelişmiş frezleme ve işleme kapasitesi sayesinde 0,1 mm’lik toleransa sahip profiller sunabileceğiz,” dedi. British Steel’in vasıflı profil birimi, çeşitli sektörlere yönelik 250.000 mt vasıflı ürün üretiyor.