British Steel’in Scunthorpe tesisindeki yüksek fırınları 2025’te de faaliyetini sürdürecek

Basında çıkan haberlere göre İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel’in bir yetkilisi, yakın zamanda Scunthorpe tesisinde bulunan yüksek fırınların yeni yılda da faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak hammaddelerin satın alındığını belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, yüksek fırınlarının yerine elektrik ark ocağı kurmayı planlıyor. Fırınların bu yıl sonuna kadar kapatılacağına dair endişeler vardı.

Ayrıca şirket, Scunthorpe tesisindeki karbon emisyonlarını tespit etmek üzere kullanacağı teknolojiyi genişletmek için gereken izni aldığını açıkladı.