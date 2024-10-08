UK Steel küresel kapasite fazlasıyla başa çıkabilmek için ek koruma önlemi talep ediyor

İngiliz ticaret birliği UK Steel, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları nedeniyle ülkedeki çelik koruma önlemlerinin 2026 yılında sona ermesi gerekeceğinden İngiltere çelik sektörünü küresel kapasite fazlasından kaynaklanan ticaret rotası değişiminden korumak için mevcut önlemler sona ermeden acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Birlik, sektörün adil rekabet koşullarında faaliyet gösterebilmesi için ülkedeki ticaret politikasının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamaya göre 2023 yılında küresel çelik kapasite fazlası 543 milyon mt olarak tahmin ediliyor. Güneydoğu Asya ve Orta Doğu’da gerçekleştirilen kapasite artışları endişe verici bir hızla devam ediyor. Söz konusu bölgelerde çoğunlukla devlet tarafından finanse edilen bu kapasite artışları, çoğunlukla yüksek emisyon açığa çıkaran yüksek fırınlara yönelik ve yerel talep trendleriyle örtüşmüyor. Çin’deki çelik talebinin de zayıflaması, ülkedeki arzın diğer pazarlara kaymasına ve dolayısıyla çelik fiyatlarının düşmesine neden oluyor. UK Steel, Çin’in çelik ihracatının bu yıl 100 milyon mt olmasının beklendiğini ve bu seviyenin İngiltere’nin 13 yıllık çelik talebinin tamamını karşılayabileceğini belirtti. Çin’in İngiltere’deki ithalat payı, 2023 yılında kaydedilen %60 ve 2022’de kaydedilen %55’e kıyasla bu yılın ilk beş ayında %68’e yükseldi. Çin’in ihracatı en son bu seviyelere ulaştığında İngiltere’deki birçok çelik tesisi kapanmak zorunda kalmıştı ve binlerce insan işinden olmuştu.

UK Steel, küresel kapasite fazlasının İngiltere çelik sektörü üzerindeki etkilerini azaltmak için, DTÖ istisnalarından yararlananlar da dahil olmak üzere çeşitli ticaret politikası seçeneklerinin araştırılmasını ve karbon kaçağı ile kamu alım politikalarının güçlendirilmesini öneriyor.