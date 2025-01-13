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İngiltere’de elektrik ark ocağı ile füzyon sınıfı çelik üretildi

Pazartesi, 13 Ocak 2025 11:57:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumuna (UKAEA) bağlı bir çalışma grubu, endüstriyel ölçekte füzyon sınıfı çelik üretebildiklerini duyurdu.

Grubun 7 tonluk elektrik ark ocağı kullanarak nükleer füzyon reaktörlerine yönelik 5,5 mt füzyon sınıfı aktifliği azaltılmış ferritik-martensitik (RAFM) çelik ürettiği ifade edildi. Söz konusu çeliğin 650 santigrat dereceye varan sıcaklık ve yoğun radyasyon gibi çok zorlu koşullara dayanabildiği vurgulandı.

Proje, yüksek dayanımlı yapısal çelik üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı ve gelecekte füzyon santrallerinin verimliliğini iyileştirmeyi hedefliyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 

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