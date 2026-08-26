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Jingye, British Steel'in İngiltere tarafından kamulaştırılmasının ardından tazminat talebini yineledi

Çarşamba, 26 Ağustos 2026 12:18:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Çin merkezli çelik üreticisi Jingye Steel, İngiltere hükümetinin British Steel'i 2026'nın Temmuz ayında tamamen kamulaştırmasının ardından tazminat talebini yineleyerek yatırım haklarını korumak için mevcut tüm yasal yollara başvuracağını belirtti.

Tazminat talebi yanıtsız kalmıştı

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere İngiltere hükümeti 2025'in Nisan ayında British Steel'in operasyonel kontrolünü devralırken, Başbakan Keir Starmer daha sonra şirketin tamamen kamulaştırılabileceğini açıklamıştı. Bunun ardından Jingye yatırımı için tazminat talebinde bulunmuş ancak hükümetten henüz somut bir yanıt alamadığını belirtmişti.

Jingye, 25 Ağustos tarihinde yayımladığı son açıklamasında İngiltere'deki varlıklarının önceden istişare yapılmadan veya tazminat ödenmeden acil durum yasası yoluyla devlet mülkiyetine geçirilmesinin kamulaştırmaya ilişkin uluslararası kabul görmüş ilkelerle bağdaşmadığını ve İngiltere'ye yönelik yatırımcı güvenini zedeleyebileceğini savundu.

Jingye yatırımlarını ve ekonomik katkısını vurguladı

Jingye, British Steel'i üreticinin iflas riskiyle karşı karşıya olduğu 2020 yılında satın almış ve üretim hatlarının modernizasyonuna yatırım yaparak, yüksek fırınları yeniden devreye alarak ve dışarıdan sağlanan faaliyetleri yeniden şirket bünyesine taşıyarak şirketi bir yıl içinde yeniden kârlı hale getirdiğini öne sürmüştü. Jingye'ye göre British Steel kendi kontrolündeyken 4.887 kişiye istihdam sağlarken, tedarik zinciri genelinde yaklaşık 30.000 işi destekledi ve toplam 1,03 milyar £ tutarında maaş ve emekli aylığının yanı sıra 180 milyon £ vergi ödedi.

Çinli çelik üreticisi, İngiltere hükümetine kamulaştırmadan kaynaklanan tüm zararları için kendisine tazminat ödemesi çağrısında bulunarak anlaşmazlığın çözülememesi halinde gerekli yasal adımları atacağını ifade etti.

Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Devralım & Birleşme British Steel 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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