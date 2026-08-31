UK Steel yerel çelik üretimini artırmak üzere sonbahar bütçesi için dört öncelik belirledi

İngiliz ticaret birliği UK Steel, yerel çelik üretimini güçlendirmek ve ülkenin çelik ithalatına yönelik bağımlılığını azaltmak amacıyla hükümetten destek talep ederek sonbahar bütçesi için dört öncelik belirledi.

Birlik, sanayi kullanıcılarına yönelik elektrik fiyatları, çelik yatırımları, İngiltere Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve yerel hurdanın işlenmesi konularında adım atılması çağrısında bulunuyor. UK Steel'e göre söz konusu önlemler, yerel üreticilerin gelecekteki altyapı ve imalat talebinden daha fazla pay almasını sağlarken ülkenin sanayi tabanının yeniden güçlendirilmesine yardımcı olabilir.

Halihazırda İngiltere'deki çelik üreticileri ülkede tüketilen çeliğin yalnızca %30'unu tedarik ederken, ithalat yaklaşık %70 paya sahip. Hükümet yerel çelik sektörünün pazar payını %50'ye çıkarmayı hedeflerken, yerel üretimin artırılması UK Steel'in sonbahar bütçesi önerilerinin temel odak noktalarından biri oldu.

Rekabetçi elektrik fiyatları İngiltere çelik sektörü için kritik öneme sahip

Elektrik maliyetlerinin azaltılması UK Steel'in sonbahar bütçesine yönelik dört önceliğinin ilkini oluşturuyor. Birlik, İngiliz çelik üreticilerini daha rekabetçi bir konuma getirmek amacıyla toptan elektrik fiyatlarını yeniden dengeleyecek bir mekanizma oluşturulmasını talep ediyor.

UK Steel, hükümetin sektörün İngiltere'deki çelik talebinden aldığı payı artırmayı hedeflediği bir dönemde, rekabetçi sanayi elektriği fiyatlarının yerel çelik üreticilerinin faaliyet koşullarının iyileştirilmesi için gerekli olduğunu belirtti.

UK Steel 2,5 milyar £ tutarındaki yatırım taahhüdüne erişim istiyor

UK Steel'in ikinci önerisi, hükümetin çelik sektörüne yönelik mevcut 2,5 milyar £ tutarındaki taahhüdünün kullanılmasını sağlayacak çelik sektörüne özel bir yatırım fonu oluşturulması. Kuruluşa göre söz konusu finansman yeni çelik üretim kapasitelerine, verimlilik artışlarına ve karbonsuzlaşmaya yönelik yatırımları desteklemek için kullanılacak.

Yatırım kapasitesinin artırılması, UK Steel'in yerel üreticilerin gelecekte İngiltere'deki altyapı ve imalat projeleri için gereken çeliğin daha büyük bir kısmını tedarik edebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.

İngiltere'nin SKDM'si yerel çelik üretimini desteklemeli

Kuruluşun sonbahar bütçesine yönelik üçüncü önceliği İngiltere SKDM'sinin güçlendirilmesine odaklanıyor. UK Steel, sınırda karbon mekanizmasının yerel çelik üretimini ve yatırımları olumsuz etkileyebilecek koşullar yaratmak yerine bunları destekleyecek şekilde yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Bu nedenle birlik, SKDM'inin uygulanmasının hükümetin yerel sektörün pazar payını artırmaya yönelik daha geniş kapsamlı hedefiyle uyumlu olmasını istiyor.

Yerel hurdanın işlenmesine yatırım yapılması talep ediliyor

Dördüncü öneri İngiltere'nin yerel hurda tedarik zincirine ilişkin. UK Steel, çelik üreticilerinin giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli hurdayı rekabetçi fiyatlarla temin etmesine yardımcı olmak amacıyla yerel çelik hurdasının işlenmesine yönelik yatırımları teşvik edecek uygulamalar hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

Birliğe göre işlenmiş hurdaya erişimin iyileştirilmesi, İngiltere çelik sektörünün gelecekteki ihtiyaçları açısından giderek daha önemli hale gelecek.

UK Steel %70'lik ithalat bağımlılığını azaltmayı hedefliyor

UK Steel, sonbahar bütçesi için önerilerinin çelik üreticilerine doğrudan desteğin ötesine geçtiğini belirterek daha güçlü bir yerel sektörün ülke genelinde yatırımlara, yüksek vasıflı istihdama, daha güçlü tedarik zincirlerine ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını ifade etti.

İthalatın halihazırda İngiltere'nin çelik talebinin yaklaşık %70'ini karşıladığına dikkat çeken kuruluş, uygun politika çerçevesinin yerel çelik üreticilerinin ülkenin ihtiyaçlarının çok daha büyük bir bölümünü üretmesini sağlayabileceğini ve hükümetin %50 yerel pazar payı hedefine doğru ilerlenmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

UK Steel, çeliği ülkenin planlanan yeniden sanayileşme sürecinin temel unsurlarından biri olarak tanımlarken, yerel üretimin gelecekte İngiltere'deki altyapı ve imalat yatırımlarından yaratılan değerin daha büyük bir kısmının ülke içinde tutulmasında oynayabileceği role dikkat çekti.