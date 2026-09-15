İngiltere hükümeti Speciality Steel UK'i kamu mülkiyetine almaya hazırlanıyor

İngiltere hükümeti, özel sektörden belirlenen bir alıcıya satışını desteklememe kararı almasının ardından Speciality Steel UK'in (SSUK) kamu mülkiyetine geçişine yönelik süreci başlatacağını duyurdu.

Rotherham, Stocksbridge, Brinsworth ve Wednesbury'de dört tesis işleten SSUK'in elektrik ark ocağı bazlı çelik üretim kapasitesi olduğu ve otomotiv, havacılık, savunma ve ileri imalat dahil çeşitli sektörlere yönelik vasıflı çelik üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.

2025'in Ağustos ayından bu yana tasfiye süreci sürüyor

SSUK'in önceki yönetimi altında uzun süredir devam eden mali sıkıntıların ardından 2025'in Ağustos ayında tasfiye sürecine girdiği ifade edildi. Söz konusu tarihten bu yana hükümet, şirket için sürdürülebilir bir gelecek arayışına devam ettiğini, aynı zamanda tesislerin güvenliğini sağlamak ve çalışanların maaşlarını ödemeye devam etmek amacıyla mahkeme tarafından atanan bağımsız yetkiliye finansman sağladığını aktardı.

2026 yılının başında öncelikli bir teklif sahibinin belirlenmiş olmasına rağmen gerekli incelemeler ve görüşmelerin ardından hükümet, söz konusu teklifin uzun vadede yeterli istikrar ve güvence sağlayamayacağı ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından yeterli olmayacağı sonucuna vardığını kaydetti.

SSUK tesislerine yönelik seçenekler değerlendirilecek

Tüm bu gelişmelerin sonucunda hükümet, vasıflı çelik üretiminin ve ileri imalat faaliyetlerinin devam ettirilmesi, tesis sahalarının geliştirilmesi ve gelecekte olası özel sektör yatırımları dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendireceğini ve SSUK'in kamu mülkiyetine alınmasına yönelik bir teklif hazırlayacağını vurguladı.

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, hükümetin yerel yönetimler, çalışanlar, sektör temsilcileri ve yatırımcılarla birlikte tesislerin uzun vadeli geleceğini belirlemek üzere çalışacağını ve kamu mülkiyetine geçiş sürecinin tesislerin geleceğine ilişkin diğer seçeneklerin de değerlendirilmesine olanak tanıyacağını dile getirdi. İngiltere Ticaret, İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ise kamu mülkiyetine geçiş konusunda mahkeme tarafından atanan bağımsız yetkili, South Yorkshire Bölgesel Yönetimi ve yerel topluluklarla birlikte çalışacağını ve SSUK'in geleceğine yönelik seçenekleri değerlendireceğini vurguladı. Hükümet ayrıca gelecekte alınacak tüm kararların ve harcama taahhütlerinin gerekli inceleme ve değerlendirme süreçlerine tabi olacağını ve mevcut hükümet bütçelerinden finanse edileceğini ekledi.