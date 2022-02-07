İngiltere yeşil çeliğe yönelik inceleme başlattı

Pazartesi, 07 Şubat 2022 17:12:43 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Parlamentosu, Çevresel Denetim Bakanlığı’nın Teknolojik Yenilik ve İklim Değişikliği soruşturmasının son aşamasında yeşil çeliğe yönelik bir inceleme başlattığını açıkladı.

Çevresel Denetim Bakanlığı Başkanı Philip Dunne, “Rüzgar türbinleri ve elektrikli araçların üretiminde kullanılan çelik büyük bir karbon ayak izine sahip. İngiltere’nin çelik tesislerini yenilemeye yönelik yatırım kararı zamanı, hükümetin teknolojiyi benimseme konusunda net bir yönlendirmesi olmaksızın hızla yaklaşıyor,” dedi.

Sektör rakamlarına göre bir ton çelik üretimi neredeyse iki ton karbon salımına yol açıyor ve dünyanın toplam sera gazı salımının %5’ini oluşturuyor.

Bakanlık çelik sektöründen kaynaklanan karbon salımının teknolojik ilerlemeler, geri dönüştürülmüş çeliğin daha fazla kullanılması ve çelik talebindeki düşüşler yoluyla azaltılabileceğini belirtti.

Ticaret birliği UK Steel’in Genel Müdürü Gareth Stace, karbonsuz çelik üretiminin hem teknik hem de ticari olarak zor olduğunu ve üretim yöntemleri henüz ticari ölçekte olmadığından 2035 yılına kadar bu hedefin gerçekleştirilemeyebileceğini belirtti.

Buna ek olarak İklim Değişikliği Komitesi hükümete, hidrojenle doğrudan indirgenmiş demir ve elektrik ark ocağı teknolojisinin birleşimiyle 2035 yılına kadar sıfıra yakın karbon salımı hedefine ulaşılması için koklaşabilir taş kömürü yerine cevher bazlı çelik üretimine yönelik hedefler belirlemesini tavsiye etti.