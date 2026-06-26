İngiltere yeni çelik ithalat kota tonajındaki düşüşü %60’dan %51’e çekti

İngiltere hükümeti, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girerek mevcut çelik koruma önlemlerinin yerini alacak yeni çelik ticaret önlemine ilişkin detayları açıkladı. Hükümet, İngiltere'deki çelik kullanıcıları ve distribütörlerle yürütülen görüşmelerin ardından vergiye tabi kota tonajlarında revizyona gitti.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere İngiliz üreticiler söz konusu önlemlerin maliyetleri artırabileceği, tedarik zincirlerini aksatabileceği ve son kullanıcı sektörlerin rekabet gücünü zayıflatabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kota tonajı %51 azaltılacak

Yeni düzenleme kapsamında İngiltere, çelik ithalat kotalarını mevcut çelik koruma önlemlerine kıyasla %51 azaltacak. Belirlenen kota tonajını aşan çelik ithalatına %50 oranında vergi uygulanacak. Böylece, 30 Haziran 2026 itibarıyla sona erecek mevcut %25 oranındaki verginin yerini %50 oranındaki yeni vergi alacak.

İlk açıklanan taslak düzenleme, kota tonajlarında yaklaşık %60 düşüş ve kota aşımı durumunda %50 vergi öngörüyordu.

Kotalar üçer aylık dönemler halinde uygulanacak

Vergiye tabi kotalar: Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık, Ocak-Mart ve Nisan-Haziran olmak üzere üç aylık dönemler halinde yönetilecek.

Kullanılmayan ülkeye özel veya kalan kotalar, aynı kota yılı içinde bir sonraki çeyreğe devredilebilecek. Ancak kullanılmayan kota tonajı bir sonraki kota yılına aktarılmayacak.

Mevcut sözleşmeler için geçiş muafiyeti getirildi

Hükümet, 14 Mart 2026 tarihinden önce imzalanan sözleşmeleri kapsayan ithalat için geçici bir geçiş düzenlemesi de getirdi. Buna göre 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında İngiltere'ye giriş yapacak ve bu kapsamda uygunluğu kanıtlanabilen ithalat, kota aşımı durumunda uygulanacak yeni %50 oranındaki vergiden tamamen muaf tutulacak.

Ukrayna kapsam dışında tutuldu

Hükümet, yeni çelik ticaret önleminin Ukrayna menşeli çelik ürünlerine uygulanmayacağını bildirdi.

Buna göre Ukrayna'nın çelik ihracatı, İngiltere-Ukrayna Siyasi, Serbest Ticaret ve Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında sağlanan tercihli gümrük uygulamalarından, anlaşmanın menşe kurallarına uyulması koşuluyla yararlanmaya devam edecek.