Tata Steel UK ABD’nin %50 ithal çelik vergisinden muafiyet aldı, sadece %25 vergiye tabi olacak

Basında çıkan haberlere göre Tata Steel UK, ABD’nin çelik vergisinden muafiyet elde ederek ürünlerinin ABD pazarına çoğu ithal çelik ürüne uygulanan standart %50 vergi yerine %25 vergiyle giriş yapmasını sağlamayı başardı.

Karar sayesinde Tata Steel UK, çelik ürünlerini ABD’ye ihraç etmeye devam edebilecek ve birçok ithal çelik ürününe uygulanan vergilerden tam olarak etkilenmeyecek.

Kararın ayrıca Galler’de bulunan Port Talbot çelik tesisinin düşük karbonlu çelik üretimine geçiş sürecinde kritik destek sağlayacağı belirtiliyor.

ABD çelik ticaret kontrollerini sıkılaştırıyor

ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulamaya koyduğu 232. Madde önlemleri kapsamında yurt içi çelik üretimini güçlendirme ve ticaret önlemlerini sıkılaştırma yönünde daha geniş kapsamlı adımlar atmayı planladığı biliniyor.

Tata Steel UK’nin Port Talbot tesisinde işlenen çelik ürünlerinin, Washington’ın çelik ticaret politikasında merkezi öneme sahip çeliğin eritildiği ve döküldüğü menşenin bildirilmesine ilişkin kurallardan muaf tutulacağı belirtildi.

Donald Trump döneminde yürürlüğe giren mevcut 232. Madde kuralları kapsamında:

çoğu ithal çelik ürüne %50 vergi uygulanıyor,

İngiltere menşeli çelik ise ürünün tamamen ihracatçı ülkede eritilip dökülmesi şartıyla %25 vergi düzenlemesinden yararlanıyor.

Ancak Tata Steel UK, yüksek fırınlarını 2024 yılında kapattıktan sonra artık İngiltere’de çelik üretimi gerçekleştirmiyor. Bunun yerine şirket, yarı mamulleri Hollanda ve Hindistan’daki grup şirketlerinden ithal ederek Galler’de işliyor.

Muafiyet verilmeseydi söz konusu ürünlerin ABD kuralları kapsamında İngiltere menşeli çelik olarak kabul edilmeyeceği ve dolayısıyla %50 vergiye tabi olacağı ifade edildi.

İngiltere çelik sektörü ABD pazarına istikrarlı erişim arıyor

Muafiyetin, Tata Steel UK’e Avrupa’daki cansız çelik talebi, karbonsuzlaştırma yatırımları ve İngiltere operasyonlarının yeniden yapılandırılması sürecinde daha fazla öngörülebilirlik sağladığı belirtiliyor.

Şirketin İngiltere’de elektrik ark ocaklı üretime geçiş dahil büyük dönüşüm planları yürüttüğü ifade edildi. Muafiyetin, Port Talbot tesisinin elektrik ark ocaklı üretime geçiş sürecini destekleyen önemli bir geçiş önlemi olarak görüldüğü kaydedildi.