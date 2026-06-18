İngiltere, Çin’den ithal filmaşine yönelik antidamping vergisini uzatabilir

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Çin’den ithal filmaşine yönelik antidamping önlemlerine ilişkin dönem sonu incelemesinde bulgularını açıkladı. İnceleme, 1 Ekim 2024 ve 30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

TRA’ya göre yapılan değerlendirme, mevcut önlemlerin kaldırılması halinde dampingin ve yerel sanayinin uğradığı zararın devam edebileceğini veya tekrar edebileceğini gösteriyor. Bu doğrultuda TRA, mevcut antidamping vergilerinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Valin Group için %7,9, diğer Çinli şirketler için ise %24 oranındaki vergilerin beş yıl daha uzatılması önerildi.

İnceleme döneminde İngiltere, Çin’den 41.000 mt filmaşin ithal etti. 2020 Eylül - 2025 Eylül döneminde ise Çin’den yapılan filmaşin ithalatı toplam 97.000 mt oldu.

Söz konusu ürünler 7213 10 00, 7213 91 49, 7227 10 00, 7213 20 00, 7213 91 70, 7227 20 00, 7213 91 10, 7213 91 90, 7227 90 10, 7213 91 20, 7213 99 10, 7227 90 50, 7213 91 41, 7213 99 90 ve 7227 90 95 kodları altında kayıtlı bulunuyor.