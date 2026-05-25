İngiltere AB’nin ticaret kısıtlamalarından çelik için muafiyet talep ediyor

Pazartesi, 25 Mayıs 2026 11:01:20 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere hükümeti, Brexit sonrası ekonomik ilişkilerin yeniden şekillendirilmesine yönelik müzakereler kapsamında Avrupa Birliği’nin yaklaşan çelik ithalatı kısıtlamalarından muaf tutulmayı talep ediyor. Euronews’e yaptığı açıklamada İngiltere Ticaret Bakan Yardımcısı Chris Bryant, ülkenin AB’nin yeni çelik koruma önlemlerinden muaf tutulması konusunda AB yetkilileriyle “oldukça verimli görüşmeler” yürüttüğünü söyledi.

AB’nin çelik ithalat kotasını azaltması ve kota aşımında uygulanan vergiyi %50’ye yükseltmesi beklenirken, İngiltere’nin de çelik ithalat kotasını %60 azaltmayı ve kota aşımı ithalata %50 vergi uygulamayı planladığı belirtiliyor.

Bryant, küresel kapasite fazlasına karşı mücadele edilirken tarafların birbirlerine kısıtlayıcı önlemler uygulamasının ters etki yaratacağını savundu. Bakan Yardımcısı, Avrupa çelik piyasalarını etkileyen temel sorunun İngiltere değil, Çin ve diğer büyük ihracatçıların neden olduğu küresel kapasite fazlası olduğunu ifade etti.

İngiltere Avrupa tedarik zincirlerinde özel statü istiyor

Bryant, Avrupa genelindeki tedarik zincirlerinin hâlâ derin şekilde entegre olduğunu belirterek İngiltere’nin Avrupa’nın daha geniş sanayi ve tedarik stratejisine dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Yardımcısı, Brexit’e rağmen “Made in Europe” girişimlerinin İngiltere’yi de kapsaması gerektiğini ifade etti.

İngiltere ve AB daha geniş kapsamlı ekonomik yeniden yapılanma görüşmelerini sürdürüyor

Çeliğe ilişkin görüşmelerin, Londra ile Brüksel arasında Brexit sonrası ekonomik iş birliğini geliştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı müzakerelerin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Tarafların ayrıca: 

  • tarım ve gıda ticareti,
  • karbon emisyon ticareti,
  • sanayi iş birliği gibi konularda da görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

İngiltere ve AB’nin, sektöre özel bir dizi anlaşmayı sonuçlandırmaya çalıştığı süreçte Temmuz ayında bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.


