İngiltere, Belarus ve Çin’den ithal kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisini uzatabilir

Çarşamba, 29 Nisan 2026 11:18:42 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Belarus ve Çin’den ithal kaynaklı boruya yönelik antidamping önlemlerine ilişkin dönem sonu incelemesinde ilk bulgularını açıkladı. İnceleme dönemi 1 Ekim 2024 ve 30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

TRA’ya göre yapılan değerlendirme, mevcut önlemlerin kaldırılması halinde damping uygulamalarının ve yerel sanayinin uğradığı zararın devam edebileceğini veya yeniden ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu doğrultuda TRA, mevcut antidamping vergilerinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Belarus için %38,1, Çin için ise %90,6 oranındaki vergilerin beş yıl daha uzatılması önerildi.

Söz konusu bulgular, nihai karar öncesinde ilgili taraflarla yapılacak istişare sürecine tabi olacak. Nihai raporun ardından İngiltere hükümeti, önlemlerin uzatılması, değiştirilmesi veya kaldırılmasına karar verecek.


