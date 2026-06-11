İngiltere sektördeki endişeler üzerine çelik ithalat kısıtlamalarında değişiklikleri değerlendiriyor

Basında çıkan haberlere göre İngiltere hükümeti, üreticilerin söz konusu önlemlerin maliyetleri artırabileceği, tedarik zincirlerini aksatabileceği ve son kullanıcı sektörlerin rekabet gücünü zayıflatabileceği yönündeki uyarılarının ardından planlanan çelik ithalat kısıtlamalarında değişiklik yapmayı değerlendiriyor.

Bakanların, üreticiler ve iş dünyası kuruluşlarından gelen güçlü itirazların ardından 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesi planlanan yeni çelik ticaret rejiminin bazı unsurlarını gözden geçirdiği belirtiliyor.

Sektör maliyet artışları konusunda uyarıyor

Önerilen sistem kapsamında vergiden muaf çelik ithalat kotalarının yaklaşık %60 oranında azaltılması ve kota tonajını aşan ithalata %50 oranında vergi uygulanması öngörülüyor.

Üreticiler, kullandıkları birçok çelik ürününün yerel tedarikçilerden temin edilemediğini belirterek söz konusu önlemlerin milyonlarca sterlin ek maliyet yaratabileceğini ifade etti.

Sektör temsilcileri ayrıca daralan kota tonajının arz sıkıntılarına yol açabileceğini ve şirketleri İngiltere dışındaki alternatif tedarik kaynaklarına yönelmeye zorlayabileceğini ifade etti.

Hükümet olası değişiklikleri inceliyor

Haberlere göre hükümet, çelik tüketen sektörlerdeki endişeler doğrultusunda kota sistemi ve geçiş düzenlemelerinde bazı değişiklikleri değerlendiriyor. Yetkililerin, yerel çelik üreticilerine yönelik korumayı sürdürürken son kullanıcı sektörler üzerindeki etkileri azaltacak düzenlemelerin mümkün olup olmadığını incelediği belirtiliyor.

Henüz nihai bir karar açıklanmazken, hükümet yetkilileri ile sektör paydaşları arasındaki görüşmeler devam ediyor. İnceleme sürecinin sonucu, söz konusu önlemlerin ülke genelindeki tedarik zincirleri ve sanayi rekabet gücü üzerinde önemli etkiler yaratabilecek olması nedeniyle hem çelik üreticileri hem de çelik tüketen sektörler tarafından yakından takip ediliyor.

UK Steel planlanan ticaret önlemlerinde değişiklik yapılmasını destekliyor

İngiliz ticaret birliği UK Steel, planlanan çelik ithalat kotası sisteminde değişiklikler yapılmasına destek verdiğini açıkladı. Kuruluş, hükümet tarafından Mart ayında yayımlanan kota tonajlarının geçici nitelikte olduğunu ve sistem yürürlüğe girmeden önce değişiklik yapılmasının beklendiğini vurguladı.

UK Steel, bazı kodların kapsam dışına çıkarılması, kota tonajlarının revize edilmesi ve bazı sektörlerin ihtiyaç duydukları çeliğe erişimini sağlayacak izinli kullanım mekanizmalarının devreye alınması yönündeki kapsamlı önerilerini İş ve Ticaret Bakanlığına sunduğunu belirtti.

Ayrıca birlik, diğer sektörlerin de hükümetin nihai politikasına katkı sağlamak amacıyla benzer girişimlerde bulunduğunu ve etkilenen üreticilerle kapsamlı görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

UK Steel, İngiltere hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında çelik ithalat kotalarına karşılıklı erişim konusunda yürütülen müzakerelerin de nihai sistemin şekillenmesinde önemli rol oynayabileceğini kaydetti.