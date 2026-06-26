İngiliz çelik üreticilerinin yeni ticaret rejimine ilişkin endişeleri sürüyor

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek yeni çelik ticaret önlemini ülkenin sanayi dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılarken, çelik üreticisi Tata Steel UK bazı kota tonajlarının yerel üreticileri yeterince korumak için hâlâ çok yüksek olduğunu belirtti.

SteelOrbis’in bildirdiği üzere yeni düzenleme kapsamında İngiltere, çelik ithalat kotalarını ilk açıklanan %60 yerine %51 azaltacak ve kota limitlerini aşan ithalata %50 oranında vergi uygulayacak.

UK Steel nihai düzenlemeyi olumlu karşıladı

UK Steel, nihai kota rejiminin hükümet, çelik üreticileri ve son kullanıcı sektörler arasında yürütülen kapsamlı görüşmelerin sonucu olduğunu belirtti. Birliğe göre yeni çerçeve birçok İngiliz çelik üreticisi için daha fazla öngörülebilirlik sağlarken, bazı durumlarda yatırımların önünü açacak, kapasite kullanım oranlarının artmasına katkı sağlayacak ve sektörde büyüme planlarını destekleyecek.

Özellikle küresel çelik piyasalarının başta Çin olmak üzere sübvansiyonlu arz fazlasından etkilenmeye devam ettiği mevcut koşullarda söz konusu önlemin büyük önem taşıdığını belirten UK Steel, yerel üretimi, istihdamı ve yatırımları desteklemek için etkin ticaret önlemlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bazı ürün gruplarına ilişkin endişeler sürüyor

Genel çerçeveyi desteklemekle birlikte UK Steel, bazı ürün gruplarına ilişkin endişelerinin devam ettiğini açıkladı. Birlik, galvanizli çelik, ambalaj çelikleri, kutu profiller ve bazı tel ürünlerine ilişkin nihai düzenlemelerin, İngiltere çelik tedarik zincirinin bazı bölümlerini ithalat baskısına açık bırakacağını ifade etti. Ayrıca birlik, yerel çelik üretim kapasitesi yeniden devreye girerken ve genişlerken gelecekte uygulanacak kota tonajlarına ilişkin daha fazla açıklık sağlanması çağrısında bulundu.

UK Steel Ticaret ve Ekonomi Direktörü Peter Brennan, nihai kota düzenlemelerinin bazı alanlarda kaçırılmış bir fırsat olduğunu belirterek, İngiltere tedarik zincirinin bazı bölümlerinin yoğun şekilde sübvanse edilen ithalata karşı savunmasız kalmaya devam edeceğini söyledi. Brennan ayrıca İş ve Ticaret Bakanlığı'nın galvanizli çelikte Vietnam'a tanınan kota miktarını üç katından fazla artırdığına dikkat çekti.

Tata Steel UK ilave revizyon talep ediyor

Tata Steel UK CEO’su Rajesh Nair, nihai kota tonajlarının İngiltere piyasasının mevcut koşullarını ve yerel üreticilerin karşı karşıya bulunduğu baskıları yansıtmadığı görüşünde olduklarını söyledi. Nair’e göre bazı ürün gruplarında belirlenen kota tonajları, stratejik öneme sahip İngiltere çelik pazarlarında ithalatın önemli ölçüde artmasına izin vermeye devam ediyor ve bu durum yerel üretim ile tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Nihai düzenlemenin bazı kısımlarından hayal kırıklığı duyduğunu belirten Nair, bunun İngiltere çelik sektörünün uzun vadeli rekabet gücü, sürdürülebilirliği, büyümesi ve yatırım görünümü üzerindeki etkilerinden endişe duyduklarını ifade etti.

Ayrıca hükümetin İngiltere çelik sektörünün ülke talebinin %50'sini karşılayabilmesini hedefliyorsa, kota düzenlemelerinin yerel üreticilere daha fazla destek sağlaması gerektiğini söyledi.

Sektörden diyaloğun sürdürülmesi çağrısı

UK Steel, kalan sorunların giderilmesi ve İngiltere'nin ticaret rejiminin rekabetçi ve sürdürülebilir bir yerel çelik sektörünü yeterince desteklemesini sağlamak amacıyla hükümetle çalışmayı sürdüreceğini açıkladı.

Tata Steel UK de hükümete mevcut çerçeveyi gözden geçirmeye devam etme ve yerel üretimi destekleyen, istihdamı koruyan ve İngiltere'nin daha geniş imalat sanayisi tedarik zincirini güçlendiren kota düzenlemeleri oluşturmak için sektörle iş birliği yapma çağrısında bulundu.