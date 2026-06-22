İngiltere Ticaret Odaları Birliği: Çelik ithalat kısıtlamaları imalat sanayisini olumsuz etkileyebilir

İngiltere Ticaret Odaları Birliği (BCC), çelik ithalat kotaları ve vergilerde planlanan değişikliklerin ithal çelik ürünlerine bağımlı olan imalatçılar, inşaat şirketleri ve mühendislik firmaları açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek hükümetten önlemlerdeki değişiklikleri yeniden değerlendirmesini talep etti.

Yeni düzenlemenin 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesine kısa bir süre kaldığını ifade eden birlik, planlar mevcut haliyle uygulanırsa birçok şirketin büyük maliyet artışları ve tedarik zinciri sorunlarıyla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Temmuz öncesinde sektörün endişeleri artıyor

Önerilen sistem kapsamında, vergiden muaf çelik ithalat kotaları toplamda %60 oranında azaltılacak. Bu oran, Avrupa Birliği’nin yeni çelik ticaret rejimindeki %47’lik düşüşün üzerinde. Birliğe göre bazı çelik ürün kategorilerinde kota kesintileri %90’a kadar ulaşabilecek. Aynı zamanda, kota limitlerini aşan ithalata uygulanan vergilerin %25’ten %50’ye çıkarılması planlanıyor.

BCC, söz konusu değişikliklerin özellikle yerel üreticiler tarafından tedarik edilemeyen çelik ürünlerine ihtiyaç duyan son kullanıcı sektörleri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

BCC politika değişiklikleri talep ediyor

BCC, Mayıs ayında İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle’a gönderdiği bildiride yeni düzenlemenin etkilerini azaltmaya yönelik çeşitli öneriler sundu.

Öneriler:

Kota kesintilerinin uluslararası ticaret ortaklarının uygulamalarına daha yakın seviyelere çekilmesi,

Planlanan %50 oranındaki verginin azaltılması veya kademeli olarak uygulanması,

Mevcut siparişler için öngörülen geçiş süresinin üç aydan en az 12 aya çıkarılması,

Son kullanıcı sektörler üzerindeki etkileri değerlendiren kapsamlı bir etki analizinin yayımlanması,

İngiltere ile AB arasında çelik ticaretindeki vergilerin kaldırılmasına yönelik müzakerelerin hızlandırılması olarak sıralanıyor.

Hükümetin planlarının etkilenen şirketlerin karşı karşıya olduğu sorunları yeterince ele almadığını savunan birlik, düzenlemeler yapılmazsa planlanan önlemlerin hâlihazırda yüksek maliyetler ve kırılgan tedarik zincirleriyle mücadele eden İngiltere imalat sanayisi üzerinde ek baskı yaratabileceği uyarısında bulundu.

Şirketler maliyet artışlarından endişe ediyor

BCC Ticaret Politikası Başkanı William Bain, kotaların dolmasının ardından bazı şirketlerin milyonlarca sterlin tutarında ek maliyetlerle karşılaşabileceğini söyledi. Bazı şirketler önerilen sistem altında faaliyetlerini sürdüremeyebileceklerini belirtirken, bazıları ise üretimlerini AB’ye taşımayı değerlendirebileceklerini ifade etti.

Son kullanıcı sektörler üzerindeki etkilerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bain, uzun vadeli çözümün AB’nin çelik kota sistemi içerisinde İngiltere’ye özel kota paylarının güvence altına alınmasından geçtiğini söyledi.

BCC, İngiltere ile AB arasındaki çelik ticaretini kolaylaştıracak bir anlaşmayı savunmak amacıyla AB Büyükelçisi Pedro Serrano ile görüşmeler gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Birliğe göre böyle bir düzenleme, Avrupa pazarından yapılan çelik ithalatına bağımlı Birleşik Krallık sanayisinin maliyetlerini azaltabilir.