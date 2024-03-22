İngiltere SKDM için istişare sürecini başlattı

Cuma, 22 Mart 2024 12:08:18 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti, alüminyum, çimento, seramik, gübre, cam, hidrojen ve demir-çelik sektörlerinden ithal karbon yoğun bazı ürünlere 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacağı kendi Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) yönelik istişare sürecini başlattığını duyurdu. Sürecin tamamlanmasının ardından hükümet, mekanizmayı yürürlüğe koyacak.

İstişare sürecinde mekanizmanın ana hatları ve uygulama şeklinin belirleneceği ifade edildi. Ayrıca istişarenin 13 Haziran tarihinde sona ereceği de bildirildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere İngiliz ticaret birliği UK Steel, İngiltere’nin kendi SKDM’sini Avrupa’dan bir yıl sonra yani 2027 yılında devreye almasının yerel çelik sektörünü savunmasız bırakacağını savunmuştu.