İngiltere Rusya’nın enerji gelirini hedef aldı, kok kömürü üreticilerine yaptırım getirdi

İngiltere hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yardım etmeye devam edenleri doğrudan hedef alan 100’den fazla yeni yaptırım uyguladığını açıkladı. Hükümet, Rusya merkezli kömür üreticileri Sibanthracite Management Company ve Russian Energy Group’un yanı sıra diğer bazı şirketler ile bireylere yaptırım uygulayarak, Rusya’nın yasa dışı işgalinin en önemli finansman kaynağı olan enerji geliri üzerindeki baskıyı artırdı.

Sibanthracite, yüksek kaliteli antrasit ve diğer metalürjik kömür üretimi ile ihracatını gerçekleştirirken, Russian Energy Group of Companies kok kömürünün çıkarılması ve zenginleştirilmesi konusunda faaliyet gösteriyor.

Yaptırımlar ayrıca Rusya’nın askeri gücünü, onu destekleyen üçüncü ülkelerdeki kuruluşları ve bağlı olduğu tedarik ağlarını da hedef alacak.