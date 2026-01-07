İngiltere, Vietnam çıkışlı inşaat demiri ithalatında kota muafiyetini kaldırabilir

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Vietnam’dan 72142000 ve 72149910 GTİP kodları altında yapılan inşaat demiri (Kategori 13) ithalatına uygulanan vergiye tabi kota incelemesinin ardından daha önce gelişmekte olan ülke istisnası kapsamında muaf tutulan söz konusu ürünlerin artık Kategori 13 için ayrılan kalan kotaya dahil edilmesini önerdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 1 Ekim 2024 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan inceleme, Seven Steel UK’in Vietnam’dan inşaat demiri ithalatının, kota kuralları kapsamında gelişmekte olan ülkelere müsaade edilen %3 eşiğini aşabileceğini iddia ettiği başvurusu üzerine başlatılmıştı.

Kategori 13 için geçerli vergiye tabi kota tonajları aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ülke Üçüncü çeyrek (mt) (1 Ocak- 31 Mart 2026) Dördüncü çeyrek (mt) (1 Nisan- 30 Haziran 2026) AB 72.902 73.712 Türkiye 34.538 34.921 Kalan 23.514 23.776 Her ihracatçının %20 üst sınıra tabi olduğu kota 4.703 4.755

Güncellenen önlemin süresi

Güncellenen vergiye tabi kota, Temmuz-Haziran dönemini kapsayan yıllık kota sisteminin devamı niteliğinde olmak üzere 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında altı ay süreyle uygulanacak. Kota tonajının aşılması halinde %25 oranında koruma vergisi uygulanacak.