 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İngiltere,...

İngiltere, Vietnam çıkışlı inşaat demiri ithalatında kota muafiyetini kaldırabilir

Çarşamba, 07 Ocak 2026 10:47:40 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Vietnam’dan 72142000 ve 72149910 GTİP kodları altında yapılan inşaat demiri (Kategori 13) ithalatına uygulanan vergiye tabi kota incelemesinin ardından daha önce gelişmekte olan ülke istisnası kapsamında muaf tutulan söz konusu ürünlerin artık Kategori 13 için ayrılan kalan kotaya dahil edilmesini önerdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 1 Ekim 2024 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan inceleme, Seven Steel UK’in Vietnam’dan inşaat demiri ithalatının, kota kuralları kapsamında gelişmekte olan ülkelere müsaade edilen %3 eşiğini aşabileceğini iddia ettiği başvurusu üzerine başlatılmıştı.

Kategori 13 için geçerli vergiye tabi kota tonajları aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ülke

Üçüncü çeyrek (mt) (1 Ocak- 31 Mart 2026)

Dördüncü çeyrek (mt) (1 Nisan- 30 Haziran 2026)

AB

72.902

73.712

Türkiye

34.538

34.921

Kalan

23.514

23.776

Her ihracatçının %20 üst sınıra tabi olduğu kota

 

4.703

 

4.755

Güncellenen önlemin süresi

Güncellenen vergiye tabi kota, Temmuz-Haziran dönemini kapsayan yıllık kota sisteminin devamı niteliğinde olmak üzere 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında altı ay süreyle uygulanacak. Kota tonajının aşılması halinde %25 oranında koruma vergisi uygulanacak.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Vietnamlı Hoa Phat 2025 yılı Aralık ayında 34 yıl sonra ilk kez rekor inşaat demiri satışı gerçekleştirdi

08 Oca | Çelik Haberler

Türk üreticiler iç ve dış piyasalara verdikleri inşaat demiri fiyatlarında 5$/mt artış hedeflese de alıcılar kabul ...

07 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 7 Ocak 2026

07 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2025 yılı Aralık ayının sonunda %0,5 yükseldi

07 Oca | Çelik Haberler

Suudi Arabistan perakende inşaat demiri piyasası başlıca üreticilerin fiyat artışları ve canlı yerel talep sayesinde ...

06 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları arzın daralması ve alımların hızlanmasıyla arttı

06 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025'in Ocak-Kasım döneminde %22,2 artış kaydetti

06 Oca | Çelik Haberler

Danieli Hoa Phat’a yeni haddehane ve sürekli döküm makinesi tedarik edecek

06 Oca | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 6 Ocak 2026

06 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle revize edildi

05 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ERHALLAR DEMIR CELIK SAN. TIC. A.S.
Teklifi Gör
Beton Demir
Çap:  0,5 inc
ICDAS CELIK ENERJI TERSANE VE ULASIM SAN AS
Teklifi Gör
Beton Demir
Çap:  0,7 inc
ICDAS CELIK ENERJI TERSANE VE ULASIM SAN AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis