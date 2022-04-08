İngiltere Rusya ve Belarus’un kotalarını diğer ihracatçılara dağıtabilir

Cuma, 08 Nisan 2022 11:44:29 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA) İngiltere’nin koruma önlemlerinin bir parçası olan Rusya ve Belarus’tan yapılan çelik ithalatına yönelik vergiye tabi kota incelemesi başlattığını açıkladı. TRA İngiltere’deki potansiyel çelik sıkıntısını önlemek için iki ülkeye ayrılan vergiye tabi kotaların yeniden dağıtılıp dağıtılamayacağını değerlendirecek.

Rusya ve Belarus merkezli ihracatçılar İngiltere çelik de dahil olmak üzere bu ülkelerden gerçekleştirdiği ithalata yaptırım uyguladığı için kota tonajlarını tamamlayamayabilir. TRA Rusya ve Belarus’un ülkeye özgü vergiye tabi kota tonajlarının diğer ihracatçı ülkelere yeniden dağıtılmasını teklif etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu da Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle Rusya ve Belarus’tan çelik ithalatını yasaklamış ve bu ülkelerin vergiye tabi kota tonajlarını koruma önlemine tabi olan diğer ihracatçı ülkeler arasında orantılı olarak yeniden dağıtmıştı.