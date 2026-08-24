İngiltere, Çin ve Belarus'tan ithal kaynaklı boruya yönelik antidamping vergilerini uzattı

İngiltere hükümeti, Ticaret Önlemleri Kurumu tarafından yürütülen dönem sonu incelemesinin ardından Çin ve Belarus'tan ithal edilen belirli kaynaklı borulara yönelik mevcut antidamping vergilerini beş yıl daha uzattığını açıkladı.

Bu doğrultuda Çin'den yapılan ithalata %90,6, Belarus'tan yapılan ithalata ise %38,1 oranında antidamping vergisi uygulanmaya devam edilecek. 30 Ocak 2026 tarihinden itibaren mevcut oranlarıyla sürdürülen önlemler, 30 Ocak 2031 tarihinde sona erecek.

Söz konusu ürünler 7306304120, 7306304920, 7306307280 ve 7306307780 kodları altında yer alıyor.