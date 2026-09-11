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İngiltere Çin'den ithal filmaşine yönelik antidamping vergilerini beş yıl uzattı

Cuma, 11 Eylül 2026 11:44:45 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere hükümeti, İngiltere Ticaret Çözümleri Biriminin (TRA) dönem sonu incelemesinin ardından sunduğu tavsiyeyi kabul ederek Çin'den filmaşin ithalatına yönelik antidamping önlemlerini beş yıl daha uzatmaya karar verdi. Yeni ticaret önlemi bildirimi 10 Eylül tarihinde yayımlanırken, 11 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

Hükümetin bildirimine göre antidamping önlemi 28 Ocak 2031 tarihine kadar yürürlükte kalacak. TRA, dönem sonu incelemesi kapsamında antidamping oranlarının yeniden hesaplanmasını uygun bulmadığı için mevcut vergilerin korunmasını tavsiye etti.

Antidamping vergileri %7,9-24 seviyesinde kalacak

Uzatılan önlem kapsamında antidamping vergileri Çinli üretici Valin Group için %7,9, diğer tüm Çinli ihracatçılar için %24 oranlarında yer almaya devam edecek.

TRA, 28 Ocak 2026 tarihinde 1 Ekim 2024 ve 30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan dönem sonu incelemesini başlatmıştı. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere TRA, mevcut önlemler sona ererse dampingin ve İngiltere çelik sektörünün uğradığı zararın devam edebileceği veya yeniden ortaya çıkabileceği sonucuna vardı.

Söz konusu ürünler 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 ve 7227 90 95 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 6 - 16 mm
  TS708/S420/B420C/B420B
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Filmaşin-Kangal Demir

Çap 5,5 - 28 mm
  EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Filmaşin-Kangal Demir

Çap 10 - 20 mm
 
Tedarikçi AKIN DEMİR
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