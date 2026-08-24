Tata Steel UK galvanizli sac ithalatındaki artış nedeniyle Llanwern tesisinin kapasite kullanımını düşürdü

The Guardian tarafından yayımlanan şirket açıklamasına göre Tata Steel UK'in Güney Galler'deki Llanwern tesisi, İngiltere'nin vergiden muaf çelik ithalat kotalarında yaptığı değişikliklerin ardından düşük fiyatlı ürün ithalatından kaynaklanan rekabetin artması nedeniyle kapasitesinin yaklaşık yarısıyla faaliyet göstermeye başladı.

Yıllık yaklaşık 600.000 mt galvanizli sac üretimi yapan ve İngiltere'deki talebin neredeyse yarısını karşılayan Llanwern tesisinin üretim hatlarını kesintisiz çalıştırmaya yetecek kadar sipariş alamadığı belirtildi. Üretim hatlarının faaliyet göstermediği dönemlerde işçilerin bakım ve temizlik faaliyetlerinde görevlendirildiği belirtildi.

Galvanizli sac kotalarının artırılmasıyla rekabet kızıştı

Temmuz ayında İngiltere hükümetinin kotayı aşan çelik ithalatına %50 oranında vergisi getirmiş olmasına rağmen bazı galvanizli sac tedarikçilerine yönelik kotaları artırdığı ifade edildi. Bu kapsamda Hindistan'ın kotası 98.000 mt'dan 125.000 mt'a yükselirken, Vietnam'ın kotasının üç kattan fazla artarak 51.000 mt'dan 174.000 mt'a çıktığı ve Güney Kore'ye ise 100.000 mt kota tahsis edildiği vurgulandı.

Tata Steel UK'in konuya ilişkin endişelerini İngiltere hükümetine ilettiği aktarıldı. Tata Steel Ticaret Direktörü Russell Codling, Llanwern tesisindeki Zodiac galvanizleme hattının yeni kotalardan önemli ölçüde etkilendiğine ve mevcut durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti.

Llanwern üzerindeki baskı Port Talbot'a ilişkin endişelere yol açtı

Öte yandan Tata Steel'in çelik işleme faaliyetleri üzerindeki baskının uzun süre devam etmesinin şirketin Port Talbot tesisinde elektrik ark ocaklı üretime geçişini de etkileyebileceğine ilişkin endişeler dile getirildi. Tata Steel, yaklaşık 500 milyon £ tutarındaki devlet desteği de dahil olmak üzere Port Talbot'ta yıllık 3 milyon mt kapasiteli bir elektrik ark ocağı için 1,25 milyar £ yatırım yapıyor.

İşçi sendikası Community de Llanwern tesisinin otomotiv ve inşaat sektörlerine galvanizli sac tedarikindeki rolüne dikkat çekerek hükümete tesisi korumaya yönelik daha güçlü önlemler alma çağrısında bulundu.

İngiltere hükümeti, çelik ticaretine yönelik önlemlerin yerel üretimin korunması ve arz güvenliğinin sürdürülmesi arasında denge kurmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca ilgili ürün kategorisindeki ithalatın belirlenen kotanın altında olduğunu ve önlemlerin etkisini izlemeye devam edeceğini ifade etti. Kota sisteminin 12 ay sonra gözden geçirilmesi planlanıyor.