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İngiltere, Çin ve Rusya'dan soğuk haddelenmiş çelik ithalatına uygulanan antidamping vergilerini sonlandırdı

Cuma, 07 Ağustos 2026 13:36:32 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı, Çin ve Rusya çıkışlı belirli soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlerine uygulanan antidamping vergilerinin 5 Ağustos 2026 tarihinde sona erdiğini açıkladı.

Söz konusu önlemler, İngiltere Ticaret Önlemleri Kurumu tarafından yürütülen geçiş incelemesinin ardından 5 Ağustos 2021 tarihinden itibaren beş yıl süreyle yürürlükte tutulmuştu. Vergi oranları Çinli ihracatçılar için %19,7-22,1, Rus ihracatçılar için ise %18,7-36,1 aralığında yer alıyordu.

Vergiler ilk olarak Avrupa Birliği tarafından uygulanmış, daha sonra Brexit geçiş döneminin sona ermesinin ardından İngiltere mevzuatına aktarılmıştı. İngiltere hükümeti, Ticaret Önlemleri Kurumunun vergilerin kaldırılması halinde dampingin ve yerel sektördeki zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna varmasının ardından önlemlerin 5 Ağustos 2026 tarihine kadar yürürlükte tutulmasına karar vermişti.

Hükümet, önlemlerin uzatılacağına veya bunların yerine yeni bir önlem getirileceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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