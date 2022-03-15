İngiltere Rusya ve Belarus’tan ithal çeliğe %35 vergi getirdi

Salı, 15 Mart 2022 17:23:49 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti bugün Rusya’ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar açıkladı. Hükümet Rusya’ya üst düzey lüks malların ihracatını yasaklarken, Rusya ve Belarus’tan yapılan demir ve çelik ithalatına mevcut vergilerin üzerinde %35 oranında yeni ithalat vergisi getirdi.

Buna göre vergiler 72 ve 73. bölümlerdeki tüm ürünleri kapsıyor ve bakır, alüminyum, makine, çimento, cam, tahıl ve votka gibi diğer ürünlerin yanı sıra demir cevherini de içeriyor. %35 oranındaki vergi herhangi bir antidamping vergisi ve koruma önlemine ek olarak uygulanacak.

Ticaret Birliği UK Steel, birkaç gün önce AB’nin çelik ithalatını yasaklamasının ardından İngiltere hükümetinin aldığı önlemleri memnuniyetle karşıladığını, ancak bu yeni vergilerin beklenmedik etkileri olabileceğini ifade etti.