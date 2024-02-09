İngiltere rekabet kurulu Tata Steel UK’e verilecek sübvansiyonu olumlu değerlendirdi

Cuma, 09 Şubat 2024 15:10:06 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurulu’nun Sübvansiyon Tavsiye Birimi, İş ve Ticaret Bakanlığı’nın talebi üzerine Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK’e Port Talbot tesisinin karbondan arındırılması için verilecek 500 milyon £ tutarındaki finansmana ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre sübvansiyon olmadan Tata Steel UK’in elektrik ark ocağı teknolojisine yönelik sermaye yatırımı devam edemeyecek.

Raporda Tata Steel UK’in yüksek fırınlarının kapatılması nedeniyle yaşanacak üretim kaybının yerini yüksek emisyonlu ithal çeliğin alacağı ifade edildi. Sonuç olarak sübvansiyon verilmezse söz konusu ithalatla ülkenin karbon emisyonu artacak.

Sübvansiyon Tavsiye Birimi projenin çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir çelik üretim sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunacağını, karbon kaçağı riskini azaltacağını ve İngiltere’deki karbon emisyonunu azaltarak karbondan arındırma hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti.