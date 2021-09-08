﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İngiltere koruma önlemlerine ilişkin önerisini yeniden gözden geçirecek

Çarşamba, 08 Eylül 2021 15:33:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA), ülkenin çelik koruma önlemlerinin incelemesine ilişkin önerisini yeniden değerlendireceğini açıkladı. Bu değerlendirme kararı, beş yerel çelik üreticisi ve üç ithalatçıdan gelen sekiz başvurunun ardından alındı. Çelik üreticileri, TRA’nın önlem uzatma önerisinin daha fazla çelik ürün kategorisini kapsaması gerektiğini savunurken, ithalatçılar daha az çelik kategorisinin korumaya tabi olması gerektiğini iddia ediyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Haziran ayında TRA, İngiltere’nin çelik koruma önlemlerinin 10 ürün kategorisi için üç yıl uzatılmasını ve dokuz ürün kategorisine yönelik önlemlerin kaldırılmasını önermişti. Bu tavsiye dış ticaret bakanı tarafından kabul edilmişti ve dokuz ürün kategorisinden beşi için başlangıçta iptal edilmesi önerilen mevcut koruma önlemleri 12 ay daha uzatılmıştı.

Yeniden değerlendirme sürecinin sonunda, TRA tavsiyesini destekleyerek veya değiştirerek bir karara varacak ve bunu dış ticaret bakanına bildirecek. Yeniden değerlendirme incelemesinin birkaç ay sürmesi bekleniyor.


Etiketler: İngiltere  Avrupa  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27 Ağu

İngiltere ve Türkiye mevcut ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmeyi hedefliyor
27 Ağu

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Temmuz ayında %15,8 düştü
26 Ağu

British Steel, Skinningrove’da yeni işleme tesislerine yatırım yapacak
23 Ağu

Türkiye tüketici güven endeksi Ağustos’ta aylık %1,6 düştü
19 Ağu

İngiltere’nin soğuk ve sıcak sac ithalat kotaları diğer ülkeler kategorisi için tükendi