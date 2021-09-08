İngiltere koruma önlemlerine ilişkin önerisini yeniden gözden geçirecek

Çarşamba, 08 Eylül 2021 15:33:47 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA), ülkenin çelik koruma önlemlerinin incelemesine ilişkin önerisini yeniden değerlendireceğini açıkladı. Bu değerlendirme kararı, beş yerel çelik üreticisi ve üç ithalatçıdan gelen sekiz başvurunun ardından alındı. Çelik üreticileri, TRA’nın önlem uzatma önerisinin daha fazla çelik ürün kategorisini kapsaması gerektiğini savunurken, ithalatçılar daha az çelik kategorisinin korumaya tabi olması gerektiğini iddia ediyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Haziran ayında TRA, İngiltere’nin çelik koruma önlemlerinin 10 ürün kategorisi için üç yıl uzatılmasını ve dokuz ürün kategorisine yönelik önlemlerin kaldırılmasını önermişti. Bu tavsiye dış ticaret bakanı tarafından kabul edilmişti ve dokuz ürün kategorisinden beşi için başlangıçta iptal edilmesi önerilen mevcut koruma önlemleri 12 ay daha uzatılmıştı.

Yeniden değerlendirme sürecinin sonunda, TRA tavsiyesini destekleyerek veya değiştirerek bir karara varacak ve bunu dış ticaret bakanına bildirecek. Yeniden değerlendirme incelemesinin birkaç ay sürmesi bekleniyor.