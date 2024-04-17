İngiltere Çin’den ithal organik kaplamalı çeliğe yönelik vergilere inceleme başlattı

Çarşamba, 17 Nisan 2024 11:47:18 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Çin’den ithal organik kaplamalı çeliğe uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergiye yönelik inceleme başlattığını açıkladı. İnceleme vergilerin gerekli olup olmadığına karar vermek için başlatıldı.

İnceleme 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsarken, TRA sektörün uğradığı zararı değerlendirmek için 1 Nisan 2020 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyecek. Çin’den ithal söz konusu ürünlere yönelik mevcut antidamping vergileri %5,9 ve %26,1 oranları arasında, telafi edici vergiler ise %13,7-29,7 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler 72 10 70 80 11, 72 10 70 80 91, 72 12 40 80 01, 72 12 40 80 21, 72 12 40 80 91, 72 25 99 00 11, 72 25 99 00 91, 72 26 99 70 11 ve 72 26 99 70 91 kodları altında yer alıyor.