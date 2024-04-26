Tata Steel Port Talbot tesisinde 1,25 milyar £ yatırımla yüksek fırın inşa edecek

Cuma, 26 Nisan 2024 13:45:22 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, İngiltere’deki Port Talbot tesisinde yer alan iki yüksek fırınının yerini alacak bir elektrik ark ocağı inşa etmek amacıyla 1,25 milyar £ yatırım yapacağını ve önümüzdeki aylarda aynı tesisteki mevcut varlıklarını kapatacağını duyurdu.

İşçi sendikalarına Port Talbot tesisindeki 4 ve 5 No’lu yüksek fırınların sırasıyla bu yılın Haziran ve Eylül aylarının sonuna kadar kapatılacağına yönelik bilgilendirme yapıldı. Sendikalar, elektrik ark ocağının inşası esnasında yüksek fırınlardan birinin faaliyette kalmasını öngören bir plan açıklamıştı.

Ancak Tata Steel, söz konusu planın ilave en az 1,6 milyar £ maliyete sebep olacağını, elektrik ark ocağının inşası devam ederken yüksek fırının faaliyette kalmasının yüksek riskli ve karmaşık bir iş olduğunu, dolayısıyla geçiş sürecini iki yıl uzatacağını ifade etti.

Şirket CEO’su T.V. Narendran, “Geçtiğimiz yedi aylık süre zarfında sendika temsilcilerine danışarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda yeniden yapılandırma ve elektrik ocaklı üretime geçiş planımıza devam etme kararı aldık. Sendikaların yüksek operasyonel ve güvenlik riski taşıyan planına kıyasla en mantıklı seçenek bu,” açıklamasını yaptı.