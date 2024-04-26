﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tata Steel Port Talbot tesisinde 1,25 milyar £ yatırımla yüksek fırın inşa edecek

Cuma, 26 Nisan 2024 13:45:22 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, İngiltere’deki Port Talbot tesisinde yer alan iki yüksek fırınının yerini alacak bir elektrik ark ocağı inşa etmek amacıyla 1,25 milyar £ yatırım yapacağını ve önümüzdeki aylarda aynı tesisteki mevcut varlıklarını kapatacağını duyurdu.

İşçi sendikalarına Port Talbot tesisindeki 4 ve 5 No’lu yüksek fırınların sırasıyla bu yılın Haziran ve Eylül aylarının sonuna kadar kapatılacağına yönelik bilgilendirme yapıldı. Sendikalar, elektrik ark ocağının inşası esnasında yüksek fırınlardan birinin faaliyette kalmasını öngören bir plan açıklamıştı.

Ancak Tata Steel, söz konusu planın ilave en az 1,6 milyar £ maliyete sebep olacağını, elektrik ark ocağının inşası devam ederken yüksek fırının faaliyette kalmasının yüksek riskli ve karmaşık bir iş olduğunu, dolayısıyla geçiş sürecini iki yıl uzatacağını ifade etti.

Şirket CEO’su T.V. Narendran, “Geçtiğimiz yedi aylık süre zarfında sendika temsilcilerine danışarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda yeniden yapılandırma ve elektrik ocaklı üretime geçiş planımıza devam etme kararı aldık. Sendikaların yüksek operasyonel ve güvenlik riski taşıyan planına kıyasla en mantıklı seçenek bu,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

İngiltere rekabet kurulu Tata Steel UK’e verilecek sübvansiyonu olumlu değerlendirdi

09 Şub | Çelik Haberler

İngiltere rekabet kurulu Tata Steel UK’e verilecek sübvansiyonu inceleyecek

29 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel, UK Port Talbot tesisini karbonsuz üretime geçirmek için 500 milyon £ finansman alacak

20 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel UK karbondan arındırma çabaları için hükümetten finansman alabilir

05 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel UK Corby tesisindeki indüksiyon fırınlarını değiştirerek karbon emisyonunu azaltacak

14 Mar | Çelik Haberler

Tata Steel UK Shotton tesisindeki iki boyama hattını yeniliyor, bir hat devreye alındı

17 Şub | Çelik Haberler

Tata Steel UK Trostre tesisindeki sürekli tavlama hattını yeniledi

29 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel UK Hartlepool tesisinde yeni dilme hattı inşa edecek

15 Haz | Çelik Haberler

Tata Steel UK enerji tüketimini azaltmak için Corby tesisindeki iki soğuk haddehaneden birini değiştirecek

11 Nis | Çelik Haberler

Tata Steel Port Talbot tesisindeki 5 No’lu yüksek fırında yenileme projesine başladı

17 Eyl | Çelik Haberler