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Tata Steel UK Port Talbot’taki kok fırınlarını kapatıyor

Salı, 19 Mart 2024 14:23:15 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in İngiltere’deki bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Port Talbot tesisinde yer alan kok fırınlarını operasyonel sürdürülebilirliğin azalmasının ardından devre dışı bırakma kararı aldığını duyurdu. Şirket, fırınların kapatılmasının yaratacağı olumsuz etkiyi dengelemek için kok ihracatını artıracak.

Şirket aynı zamanda karbon yoğun yüksek fırın teknolojisinden düşük karbon salımlı elektrik ark ocağı teknolojisine geçiş çalışmalarının da kapatma kararında rol oynadığını ifade etti.

Tata Steel UK, 19 Ocak tarihinde İngiltere’deki işçi sendikalarından gelen alternatif bir teklifi değerlendirmenin ardından iki yüksek fırınında faaliyetleri sonlandırdığını açıklamıştı. Söz konusu teklifin bir kısmını uygulamayı kabul eden şirket, yüksek fırınları faaliyette tutmanın mümkün ve uygun maliyetli olmayacağını bildirmişti. Alınan kararın 2.800’e kadar çalışanın işsiz kalmasına yol açması bekleniyordu.

Bunun ardından Hindistan merkezli şirket, Port Talbot’daki demir-çelik üretim tesislerini kapatmayı ve daha sürdürülebilir bir üretime geçmeyi öngören bir planı devreye almıştı. Bu plan kapsamında, elektrik ark ocakları kurulması ve varlıkların yenilenmesi için 1,25 milyar £’luk yatırım yapacağını, bunun 500 milyon £’lık kısmı için İngiltere hükümetinin finansman sağlayacağını ve kalanını kendisinin karşılayacağını bildirmişti.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Tata Steel 

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