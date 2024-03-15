Liberty Pipes Hartlepool enerji altyapısı geliştirme projesi için hat borusu tedarik edecek

Cuma, 15 Mart 2024 14:53:16 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group bağlı kuruluşu Liberty Pipes Hartlepool’un bp, Equinor ve TotalEnergies'ten oluşan Northern Endurance Partnership (NEP) ve Net Zero Teesside Power’ın (NZT Power) Teesside merkezli enerji altyapısı geliştirme projesine hat borusu tedarik edeceğini açıkladı. Proje İngiltere'nin karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltacak.

NEP Doğu Kıyısı Kümesi karbon yakalama projelerine hizmet edecek karbon taşıma ve depolama altyapısını oluşturmayı, NZT Power ise dünyanın ilk ticari ölçekli doğal gazla faaliyet gösteren karbon yakalama özelliğine sahip elektrik santrallerinden biri olmayı hedefliyor.

Liberty Pipes Hartlepool'un 2025 yılının ilk çeyreğinde boru üretimine başlaması bekleniyor. Projenin 2027 yılından itibaren ticari faaliyete geçmesi planlanıyor.