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Corinth Pipeworks Kuzey Denizi’ne açık deniz boru hattı tedarik edecek

Salı, 19 Mart 2024 15:12:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks, Kuzey Denizi’ndeki milyonlarca metrik tonluk karbon dioksitin Endurance Store açık deniz jeolojik depolama sahasına taşınarak burada depolanması için açık deniz boru hattı tedarik edeceğini açıkladı.

BP, Equinor ve TotalEnergies’in bağlı kuruluşu Northern Endurance Partnership (NEP), İngiltere’nin doğu kıyısındaki sanayi merkezine karbon taşıma ve depolama hizmetleri sağlıyor. Söz konusu altyapı, Teesside-merkezli karbon yakalama projelerini destekleyecek. NEP, 2030 yılına kadar dünyanın ilk karbonsuz sanayi merkezini kurarak İngiltere’nin net sıfır karbon salımı hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.

Corinth Pipeworks Genel Müdürü Illias Bekiros, “NEP gibi yenilikçi karbon yakalama, kullanma ve depolama projeleri hem küresel enerji üreticileri hem de büyük ölçekli sanayi şirketlerinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması bakımından önem arz edecek. Corinth Pipeworks olarak, teknik açıdan zorlayıcı açık deniz boru hattı projesi için ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Boru Borular İngiltere Avrupa Karbonsuzlaşma 

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