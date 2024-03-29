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Liberty Steel İngiltere’deki faaliyetlerini yeniden yapılandıracak

Cuma, 29 Mart 2024 11:21:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group, yerel çelik faaliyetlerini yeniden yapılandırmak için büyük kredi kuruluşlarıyla imzaladığı çerçeve anlaşmasının ardından yeni stratejik planını açıkladı.

Yapılan açıklamada, şirketin Avustralya merkezli varlığı InfraBuild tarafından gerçekleştirilen 350 milyon $’lık tahvil ihracı beraberinde BlackRock ve Silver Point Finance tarafından sağlanan 350 milyon $’lık varlığa dayalı finansman dahil olmak üzere yeni sermaye elde ettiği ifade edildi.

Söz konusu sermaye sayesinde şirket, İngiltere’deki varlıklarını daha basit bir yapısı, güçlü bilançosu ve şirket dışı finansman ile yatırımlara erişimi daha kolay olan yeni bir kuruluş altında birleştirebilecek. Liberty Steel aynı zamanda Rotherham tesisindeki elektrik ark ocağı eritme kapasitesini hızla ve uygun maliyetle yıllık 2 milyon mt seviyesine çıkarmayı da planlıyor.

Liberty Steel CTO’su Jeffrey Kabel, “İmzaladığımız yeniden yapılandırma anlaşması, ülke genelindeki tesislerimizi besleyen Rotherham’da daha düşük karbon salımlı çelik üretimi yapmamıza olanak tanıyacak bir şirket yapısının önünü açıyor. Zorlu piyasa koşulları altında faaliyet gösteriyor olsak da söz konusu değişikliklerle birlikte İngiltere birimimiz, yeşil çelik ve sürdürülebilirlik uzmanı olarak lider konumunu geri kazanabilecek. Sürdürülebilir yerel çelik ve alüminyum üretimindeki gücümüz ve doğrudan indirgenmiş demir üretimini destekleyen Avustralya’daki manyetit faaliyetlerimizle İngiltere’nin karbon salımını sıfırlama stratejisine liderlik etmeye hazırız,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: İngiltere Avrupa Liberty Steel 

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