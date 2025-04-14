İngiltere hükümeti yüksek fırınların kapanmasını önlemek için British Steel’in yönetimini devraldı

Basında çıkan haberlere göre İngiltere hükümeti, Çin merkezli Jingye Group’a ait çelik üreticisi British Steel’in yönetimini devralarak Scunthorpe tesisindeki iki yüksek fırının kapatılmasını önlemeyi planlıyor. Fırınların kapatılması halinde İngiltere’de çelik üretiminin sonuna gelineceği ifade ediliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mart ayının sonunda Jingye’nin İngiltere hükümetinin 500 milyon £’luk destek teklifini reddetmesinin ardından British Steel, Scunthorpe tesisindeki iki yüksek fırının devre dışı bırakılması için istişare sürecini başlatmıştı.

Bir sonraki adım olarak hükümetin 2.700 kişiyi istihdam eden Scunthorpe tesisini kamulaştırması bekleniyor.