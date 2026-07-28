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Tata Steel UK: İngiltere operasyonlarımız Asyalı tedarikçilere verilen yüksek ithalat kotalarının tehdidi altında

Salı, 28 Temmuz 2026 15:33:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre İngiltere merkezli çelik üreticisi Tata Steel UK, bazı Asyalı tedarikçilere tanınan ithalat kotalarının artırılmasının yerel piyasayı daha yüksek tonajda düşük fiyatlı çelik ithalatına açık hale getirebileceğini ve bunun sonucunda ülkedeki faaliyetlerinin sürdürülemez duruma gelebileceğini belirtti.

Revize edilen koruma önlemi kapsamında ilgili kotaları aşan ithalata %50 vergi uygulanıyor. Bununla birlikte Vietnam'ın galvanizli çelik için yıllık kotası 51.000 mt'dan 174.000 mt'a çıkarak üç kattan fazla artarken, Hindistan'ın kotası ise Londra ile Yeni Delhi arasındaki kapsamlı ticaret görüşmelerinin bir parçası olarak 98.000 mt'dan 125.000 mt'a yükseltildi.

Tata Steel, Hindistan ve Vietnam'a tanınan toplam yaklaşık 300.000 mt'luk kotanın Galler'in güneyindeki Llanwern tesisinde yıllık olarak üretilen 600.000 mt galvanizli sacın yaklaşık yarısına denk geldiğini ve düşük fiyatlı ithal ürünlerin yerli üretim karşısında fiyat avantajı elde etme riskini artırdığını ifade etti.

Şirket, Avrupa Birliği ve diğer büyük piyasaların çelik ithalatına yönelik kısıtlamalarını sıkılaştırdığı bir dönemde yapılan değişikliklerin Asya'daki fazla malzemenin İngiltere'ye yönelmesine yol açabileceğini, İngiliz üreticilerin ise birçok yabancı rakibine kıyasla daha sıkı çevre standartlarına tabi olduğunu savundu. Tata Steel, adil ticarete konu ithalat ile yerli üretim arasında uygun bir denge kurulmadığı takdirde İngiltere'nin ucuz ithal ürünlerin dolduğu bir piyasaya dönüşebileceği ve imalat sektöründeki geniş tedarik zincirlerini destekleyen stratejik çelik üretim kapasitesini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Tata Steel Port Talbot tesisindeki kalan yüksek fırınları kapatmasının ardından İngiltere'deki faaliyetlerini yeniden yapılandırıp daha düşük emisyonlu çelik üretimi için elektrik ark ocaklarına yatırım yapıyor.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 

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