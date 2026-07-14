Jingye, British Steel’in devralınması nedeniyle İngiltere’den tazminat talep ediyor

Reuters’ın haberine göre Çinli çelik üreticisi Jingye Steel, İngiltere hükümetinin British Steel’in operasyonel kontrolünü devralmasının ardından şirkete yaptığı yatırımlar için İngiltere hükümetinden “hızlı, yeterli ve etkin” tazminat talep edeceğini bildirdi.

İngiltere hükümeti, ulusal güvenlik gerekçesiyle 2025’in Nisan ayında British Steel’in kontrolünü devralmış, Başbakan Keir Starmer ise Mayıs ayında hükümetin şirketi tamamen kamulaştırabileceğini açıklamıştı.

Tazminat talebi yanıtsız kaldı

Jingye, konuya ilişkin ilk açıklamasını, İngiltere hükümetinin İngiltere’deki bağlı kuruluşunun kontrolünü devralmasından yaklaşık 14 ay sonra geçen ay yapmıştı. Şirket, tazminat talebine ilişkin olarak İngiltere hükümetinden henüz somut bir yanıt almadığını belirtti. Hükümetin zorunlu devralımdan tam kamulaştırmaya kadar uzanan adımlarının British Steel’in değerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Şirket, British Steel’i 2020 yılında satın aldığını hatırlatarak o tarihten bu yana ekipman modernizasyonu, istihdamın korunması ve şirketin yeşil dönüşümü için önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Bu yatırımların tamamını herhangi bir taviz vermeden geri alma konusunda kararlı olduğunu kaydetti.