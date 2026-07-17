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İngiltere hükümeti yerel çelik üretimini korumak amacıyla British Steel'i kamulaştırdı

Cuma, 17 Temmuz 2026 12:24:53 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere hükümeti, Çelik Sanayi (Kamulaştırma) Yasası'nın Kraliyet Onayı almasının ardından yerel çelik üreticisi British Steel'i resmen kamu mülkiyetine geçirdi. Hükümet, kamulaştırmanın kamu yararına olduğunu ve ülkenin çelik üretim kapasitesini korumak için gerekli görüldüğünü belirtti.

Kararın, British Steel'in Scunthorpe tesisindeki çelik üretimini güvence altına almayı, binlerce kişilik istihdamı korumayı ve altyapı, savunma ile diğer stratejik sektörleri destekleyen tedarik zincirlerinin sürekliliğini sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Hükümet: Karar ulusal çıkar doğrultusunda alındı

Hükümete göre karar, İngiltere ekonomisi, kritik altyapı ve ulusal güvenlik üzerindeki olası etkilerin değerlendirilmesinin ardından alındı.

İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle, eski şirket sahibi Jingye ile yürütülen görüşmelerin hem şirketin geleceğini güvence altına alacak hem de vergi mükellefleri açısından değer yaratacak bir anlaşmayla sonuçlanmaması üzerine kamu mülkiyetinin şirketin geleceğini güvence altına almak için en uygun seçenek olduğu sonucuna vardığını belirtti.

İngiltere hükümeti, British Steel'in yüksek fırınlarının faaliyetini sürdürmesini ve kapatılmasını önlemek amacıyla şirkete ilk olarak 2025 yılı Nisan ayında müdahale etmişti.

Yeni yönetim ekibi göreve başladı

Hükümet, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan yeni bir yönetim ekibi görevlendirdi.

Yeni ekibin öncelikleri arasında operasyonların istikrara kavuşturulması, üretimin sürdürülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi ile ticari açıdan sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir gelecek için şirket yönetimi, çalışanlar ve sendikalarla birlikte öneriler geliştirilmesi yer alıyor.

Yeni yasa kapsamında eski şirket sahibine tazminat ödenip ödenmeyeceğine bağımsız bir değerleme uzmanı karar verecek. Hükümet, tazminat çerçevesinin bu sonbaharda yayımlanması beklenen düzenlemelerle belirleneceğini açıkladı.

Uzun vadeli seçenekler değerlendirilecek

Hükümet, kamu mülkiyetinin British Steel'i istikrara kavuşturmak ve uzun vadeli geleceğini değerlendirirken özel sektör yatırımlarını çekme olasılığı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri incelemek için uygun bir zemin sağlayacağını belirtti.

British Steel Geçici CEO'su Allan Bell, kararı şirket ve İngiltere imalat sanayisi açısından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirirken, Community ve GMB sendikaları da istihdamı güvence altına alacağı ve İngiltere çelik sektörünün uzun vadeli geleceğini güçlendireceği gerekçesiyle kararı desteklediklerini açıkladı.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi British Steel 

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