İngiltere hükümeti, Liberty Steel ve çelik sektörünün geleceğine yönelik inceleme başlatıyor

Çarşamba, 28 Nisan 2021 14:02:44 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Parlamentosu, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı’nın, GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel ve İngiltere çelik sektörünün geleceğine yönelik bir inceleme başlattığını açıkladı.

Bakanlık, İngiltere çelik sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları, sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliğiyle ilgili konuları, hükümetin çelik sektörünü destekleme konusundaki yaklaşımını ve Greensill Capital’in iflasının Liberty Steel, şirketin müşterileri ve İngiltere’de sağladığı istihdam üzerindeki etkisini inceleyecek. Bakanlık, hükümetin İngiltere’de finansal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir çelik sektörünün kurulmasına yardımcı olmak için sanayi politikasıyla ilgili neler yapabileceğini bulmayı amaçlıyor.

İnceleme Mayıs ayının sonunda başlayacak. Haziran ve Temmuz aylarında, İngiltere çelik sektörünün karşı karşıya olduğu sorunların daha ayrıntılı olarak incelenmesi, GFG Alliance ve Liberty Steel ile ilgili endişelerin belirlenmesi bekleniyor.

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı Başkanı Darren Jones, “Greensill Capital’in iflası ve ardından GFG Alliance’ın karşılaştığı finansman sorunları, Liberty Steel’deki binlerce kişilik istihdamı tehlikeye attı. Bakanlık olarak, Liberty Steel de dahil olmak üzere İngiltere çelik sektörünün karşılaştığı bazı zorlukları incelemek ve karbonsuzlaştırma ile sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliğiyle ilgili soruları değerlendirmek istiyoruz. Bu dönem aynı zamanda kurumsal yönetim, denetim ve tedarik zinciri finansmanıyla ilgili endişeleri de gündeme getirdi. Bu alanlarda reforma gerek olup olmadığını, Corona virüsüyle ilgili destekler dahil olmak üzere vatandaşın mali desteğe erişimi ile kullanımını ve hükümetin desteğiyle yeterli kontrolün ve dengenin sağlanıp sağlanmadığını inceleyeceğiz,” dedi.