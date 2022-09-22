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İngiltere hükümeti enerji için tavan fiyat getirdi

Perşembe, 22 Eylül 2022 13:40:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere hükümeti yüksek enerji fiyatlarına karşı destek paketinin ayrıntılarını açıkladı ve 1 Ekim tarihinden itibaren çelik sektörüne mensup olanlar dahil olmak üzere işletmeler, yardım ve kamu kuruluşlarının enerji faturaları için altı aylık tavan fiyat getirdi.

Hükümet elektrik için saatte 211 £/MW ve doğal gaz için saatte 75 £/MW seviyelerinde tavan fiyat belirledi.

Bu yardım paketinden önce, ticaret birliği UK Steel İngiliz çelik üreticilerinin Avrupalı ​​rakiplerine göre önemli ölçüde daha yüksek elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya kaldıklarını ve enerji fiyatlarının yükselmesiyle fiyat eşitsizliğinin hızla arttığını bildirmişti.

UK Steel’in Genel Müdürü Gareth Stace, “Altı aylık bir süre için elektrik fiyatlarına yönelik saatte 211£/MW seviyesinde bir tavan fiyat belirlenmesi çelik gibi temel sektörlere rekabetçi koşullar sunarak kışı atlatma şansı veriyor. Enerji fiyatlarında eşitlik olursa çeliği rekabetçi bir şekilde üretebilir ve İngiltere’nin bazı bölgelerinde iyi ücretli yüksek vasıflı istihdam sağlayabiliriz. Hükümet şimdi mevcut tavan fiyatın ötesinde daha uzun vadeli rekabetçi fiyat sağlamak amacıyla enerji piyasasında reform yapmak için harekete geçmeli,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 

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