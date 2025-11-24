British Steel’den Türkiye’nin yeni yüksek hızlı demir yolu hattına 35 milyon £’luk ray tedariki

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Türkiye’nin son yüksek hızlı demir yolu hattı projesine 35 milyon £ değerinde ray tedariki gerçekleştireceğini duyurdu. Şirket, daha önce Türkiye’nin ulusal yüksek hızlı tren ağının geliştirilmesi kapsamında yaklaşık 30 milyon £ değerinde ray teslimatı yapmıştı.

Yeni sözleşme, geçtiğimiz yıl duyurulan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep yüksek hızlı demir yolu hattı projesi için verilen benzer büyüklükteki siparişi takip ediyor.

İngiltere-Vietnam dijital demir yolu altyapısını geliştiriyor

Türkiye ile imzalanan sözleşmenin yanı sıra İngiltere, Vietnam ile ülkenin demir yollarının dijital dönüşümünü hedefleyen yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği, Vietnam İnşaat Bakanlığına yüksek teknolojili, sürdürülebilir demir yolu çözümlerinin geliştirilmesi için teknik destek verilmesini kapsıyor.