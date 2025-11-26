Unimetals tasfiye sürecine giriyor, 650 çalışan risk altında

İngiltere merkezli metal geri dönüşüm şirketi Unimetals Recycling Ltd’nin tasfiye sürecine girdiği ve 650’den fazla çalışanın işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Yerel basına göre İngiltere genelinde 27 merkezde faaliyet gösteren şirket alıcı bulma çabalarının sonuçsuz kalmasının ardından tasfiye başvurusu yaptı.

Tasfiye sürecinin ne kadar hızlı başlayacağı ve kaç çalışanın nihai olarak işini kaybedeceği belirsizliğini koruyor. Şirketin basına yaptığı açıklamada finansal yükümlülüklerini karşılamak ve faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yeni finansman sağlamak için tüm olanakların tüketildiği ifade edildi.

Unimetals potansiyel alıcı veya yatırımcı bulmak amacıyla danışmanlar tarafından desteklenen ve paydaşlarla iş birliği içinde yürütülen hızlandırılmış bir birleşme ve satın alma süreci başlattığını ancak “kayda değer bir ilgi” olsa da bu sürecin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi.

195 milyon £’luk Sims anlaşması karşılıksız kaldı

Unimetals, 2023 yılında kritik mineraller ve enerji dönüşümü için önemli metaller üzerinde yoğunlaşarak geri dönüşüm operasyonlarını konsolide etme ve büyütme hedefiyle kurulmuştu. Şirket SteelOrbis’in de daha önce bildirdiği üzere 2024’ün Ekim ayında ABD merkezli metal geri dönüşüm şirketi Sims Limited’in İngiltere faaliyetlerini 195 milyon £ karşılığında devralarak dört metal öğütücüyü, üç liman tesisini ve diğer işleme ekipmanlarını bünyesine katmıştı.

Hurdada arz fazlası ve zayıf çelik fiyatları zararları artırdı

Ancak 2025’in başlarında hurda ve çelik arzının talebi geçmesi ve fiyatların baskılanması şirketi zor durumda bıraktığı için Unimetals satın almanın tamamlanması için gereken finansmanı sağlayamadı. Şirket açıkladığı son mali verilere göre 2023’ün ilk yarısında 22 milyon £ zarar kaydetti.

Öte yandan İngiltere hükümeti, 25 Kasım 2025 tarihinde Unimetals Recycling hakkında resmi bir tasfiye kararı çıkararak resmi süreci başlattı.