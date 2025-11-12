 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Alman...

Alman Miebach, Tata Steel UK için lazer kaynak makinesi tedarik edecek

Çarşamba, 12 Kasım 2025 12:13:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli ekipman tedarikçisi Miebach, İngiltere merkezli çelik üreticisi Tata Steel UK’nin en gelişmiş haddeleme projelerinden biri olan Port Talbot’taki yeni asitleme hattına yüksek performanslı bir lazer kaynak makinesi tedarik edeceğini duyurdu.

Yıllık 1,8 milyon mt çelik şerit işleme kapasitesine sahip olması planlanan yeni hat, Tata Steel UK’in üretim faaliyetlerini iyileştirme ve tedarik zinciri genelinde karbon emisyonlarını azaltma planının kritik bir parçasını oluşturacak. Hattın 2028 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Miebach, geliştirdiği sistemin kesintisiz çelik üretiminin yüksek gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlandığını ve Tata Steel’in yeni üretim hattına sorunsuz biçimde entegre edileceğini ifade etti. Şirketin lazer kaynak teknolojisinin 1,4 mm ile 6,2 mm arasındaki şerit kalınlıklarıyla uyumlu çalışma, kesintisiz üretim akışı sağlayan sürekli hat entegrasyonu, farklı çelik kaliteleri için dayanıklı kaynak işlemleri, soğuk haddelemeye uygun, düzgün kaynak yüzeyleri ve yüksek süreç istikrarı ve maksimum işletme sürekliliği gibi özellikler sağlayacağı belirtildi.

Yüksek hassasiyetli rulo birleştirme imkânı sağlayan Miebach’ın lazer kaynak sistemi, verimi artırırken, durma sürelerini azaltacak ve ürün kalitesinde sürekliliği destekleyecek. Bu sayede karbonsuzlaşma çalışmalarının da desteklenmesi amaçlanıyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Vietnam’da ithal sıcak rulo sac fiyatları cansız talep sebebiyle yatay seyretti

12 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Kasım 2025

12 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

BAE’li alıcılar Çinli tedarikçilere yönelik güvenin azalmasıyla Hindistan çıkışlı sıcak rulo saca yöneliyor

11 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye ithal sıcak rulo sac segmentinde yeni bağlantılar görülürken, yerel fiyatlar yatay seyrini korudu

11 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çinli üreticilerin sıcak rulo sac ihracat fiyatları çoğunlukla yatay seyrederken, tüccarlardan indirimli satışlar ...

11 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları indirimli Körfez bağlantılarında düştü, satıcılar Avrupa’ya odaklanıyor

11 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları hurda piyasasındaki yatay seyir ve vadeli işlemlerdeki yükselişle toparlandı

11 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Nucor’un sıcak rulo sac baz fiyatı nihai mamul talebinin iyileşmesiyle üçüncü hafta yükseldi

11 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 11 Kasım 2025

11 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10 artış kaydetti

11 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,5 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1 - 12 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
ST 37, ST 44, ST 52, X 65, X 70, X 80, P 265, P 275
HI-TECH
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 12 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
MALTEPE DEMIR SAN. TIC. LTD. STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis