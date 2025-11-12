Alman Miebach, Tata Steel UK için lazer kaynak makinesi tedarik edecek

Almanya merkezli ekipman tedarikçisi Miebach, İngiltere merkezli çelik üreticisi Tata Steel UK’nin en gelişmiş haddeleme projelerinden biri olan Port Talbot’taki yeni asitleme hattına yüksek performanslı bir lazer kaynak makinesi tedarik edeceğini duyurdu.

Yıllık 1,8 milyon mt çelik şerit işleme kapasitesine sahip olması planlanan yeni hat, Tata Steel UK’in üretim faaliyetlerini iyileştirme ve tedarik zinciri genelinde karbon emisyonlarını azaltma planının kritik bir parçasını oluşturacak. Hattın 2028 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Miebach, geliştirdiği sistemin kesintisiz çelik üretiminin yüksek gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlandığını ve Tata Steel’in yeni üretim hattına sorunsuz biçimde entegre edileceğini ifade etti. Şirketin lazer kaynak teknolojisinin 1,4 mm ile 6,2 mm arasındaki şerit kalınlıklarıyla uyumlu çalışma, kesintisiz üretim akışı sağlayan sürekli hat entegrasyonu, farklı çelik kaliteleri için dayanıklı kaynak işlemleri, soğuk haddelemeye uygun, düzgün kaynak yüzeyleri ve yüksek süreç istikrarı ve maksimum işletme sürekliliği gibi özellikler sağlayacağı belirtildi.

Yüksek hassasiyetli rulo birleştirme imkânı sağlayan Miebach’ın lazer kaynak sistemi, verimi artırırken, durma sürelerini azaltacak ve ürün kalitesinde sürekliliği destekleyecek. Bu sayede karbonsuzlaşma çalışmalarının da desteklenmesi amaçlanıyor.