İngiltere bazı ülkelerin karbon fiyatlandırma sistemlerini SKDM kapsamındaki fiyat indirimi için uygun buldu

İngiltere hükümeti, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) yürürlüğe girmesi öncesinde mekanizma kapsamında karbon fiyatı indiriminden yararlanmaya uygun olan diğer ülkelere ait karbon fiyatlandırma sistemlerinin listesini yayımladı.

19 Haziran 2026 tarihi itibarıyla mevcut bilgiler baz alınarak hazırlanan söz konusu liste, ithalatçıların SKDM kapsamındaki ürünlerin gömülü emisyonları için başka bir ülkede karbon fiyatı ödeyip ödemediğini ve bu ödemenin indirim kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu uygulamayla çifte vergilendirmenin önüne geçilmesi ve aynı zamanda ithal edilen karbon yoğun ürünlerin İngiltere'deki üreticilerin ödediğine benzer seviyede karbon maliyetine tabi tutulması hedefleniyor.

AB ETS, Çin ve Hindistan tanınan sistemler arasında yer alıyor

İngiltere hükümeti, AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS), Çin'in ulusal ETS'si, Hindistan'ın Karbon Kredisi Ticaret Sistemi (CCTS), Güney Kore'nin K-ETS'si, Japonya'nın GX-ETS'si ve Avustralya'nın Koruma Mekanizması dahil 16 karbon fiyatlandırma sistemini uygun olarak kabul ettiğini dile getirdi. Listede ayrıca Kanada, Şili, Kazakistan, Karadağ, Yeni Zelanda, Sırbistan, Singapur, Güney Afrika, İsviçre ve Tayvan'daki karbon fiyatlandırma sistemlerinin de yer aldığı gözlendi.

Bununla birlikte hükümet listenin tüm uygun karbon fiyatlandırma sistemlerini kapsamadığını vurgulayarak bazı bölgesel karbon fiyatlandırma sistemlerinin uygunluk kriterlerini karşılıyor olabileceğini ve geliştirilme aşamasındaki sistemlerin ise tamamlanıp uygulamaya koyulmasının ardından uygun hale gelebileceğini ifade etti. Bu nedenle listenin düzenli olarak gözden geçirileceğini ve diğer sistemlerin değerlendirilmesiyle güncelleneceğini belirtti.

İndirim fiilen ödenen karbon fiyatına bağlı olacak

Sağlanacak indirim miktarının ithal edilen ürünlerin gömülü emisyonları için fiilen ödenen karbon fiyatına bağlı olacağı dile getirildi. Ücretsiz tahsisatlarla karşılanan emisyonlar için herhangi bir karbon fiyatı ödenmediği göz önünde bulundurulduğunda bu emisyonların indirimden yararlanamayacağı, aynı zamanda geri ödemeler ve iadelerin de talep edilebilecek indirim tutarını azaltacağı belirtildi. Bu doğrultuda emisyonların tamamının ücretsiz tahsisatlarla karşılandığı veya ilgili ülkedeki sistem kapsamında karbon maliyetinin tamamının iade edildiği ya da başka bir şekilde telafi edildiği durumlarda herhangi bir indirim uygulanmayabileceği vurgulandı.

Hükümet ayrıca 19 Haziran 2026 tarihinden sonra yapılan herhangi bir değişiklik sonucunda listede yer alan sistemlerden birinin gerekli kriterleri artık tam olarak karşılamaması halinde söz konusu sistemin karbon fiyatı indiriminden yararlanma hakkını kaybedeceğini aktardı. İngiltere SKDM kapsamında yükümlülüğü bulunan ithalatçıların indirimden yararlanıp yararlanamayacaklarını belirlemek, uygulanacak tutarı hesaplamak ve ilgili kayıt tutma gerekliliklerini yerine getirmekten sorumlu olmaya devam edeceği de bildirildi.