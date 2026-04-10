İngiltere SKDM kapsamında emisyon hesaplama ve doğrulama kurallarını açıkladı

İngiltere hükümeti, 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi planlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamına giren ürünlerin gömülü emisyonlarının hesaplanmasına ve doğrulanmasına yönelik çerçeveyi belirleyen taslak yönetmelikleri yayımladı.

Söz konusu mekanizma, Kuzey İrlanda dahil olmak üzere Birleşik Krallık’ın tamamında uygulanacak. Yeni yönetmelikler, SteelOrbis’in daha önceden bildirdiği idari gereklilikler, SKDM oranı ve karbon fiyatı muafiyetini içeren ikinci taslak metne ek olarak paylaşıldı.

Temel tanımlar ve hesaplama yöntemleri

Taslak yönetmeliklerde emisyonlar, metrik ton karbondioksit eş değeri (CO₂e) olarak tanımlanıyor ve iki farklı hesaplama yöntemi kullanılıyor.

Varsayılan değerlerin kullanıldığı durumlarda emisyonlar, SKDM ürününün ağırlığı ve ilgili varsayılan emisyon değeri çarpılarak hesaplanacak. Gerçek emisyon verilerinin mevcut olması halinde ise izleme döneminin belirlenmesi, toplam üretim emisyonlarının hesaplanması, bunların CO₂ eş değerine dönüştürülmesi, girdilerden kaynaklanan emisyonların dahil edilmesi, emisyon yoğunluğunun belirlenmesi ve ürün ağırlığıyla çarpılması gibi adımları içeren detaylı bir metodoloji uygulanacak.

Öte yandan girdilerden kaynaklanan emisyonların toplam emisyon hesaplamasına nasıl dahil edileceği de netleştirildi. Girdilere ilişkin doğrulanmış veriler mevcutsa bu veriler kullanılacak, aksi durumda varsayılan değerler devreye girecek. Ayrıca nitröz oksit ve florlu gazlar gibi karbon içermeyen gazların CO₂ eş değerine dönüştürülmesini sağlayan dönüşüm değerleri de sisteme dahil edildi.

İzleme ve doğrulama yükümlülükleri

Emisyonların takibi takvim yılı bazında yapılacak ve ürünlerin ithalat zamanlamasına göre bazı özel kurallar uygulanacak. Doğrulanmış emisyon verilerinin bağımsız ve akredite edilmiş doğrulayıcı kuruluşlar tarafından incelenmesi gerekecek. Bu kuruluşlar, emisyon verilerini değerlendirecek, doğrulama süreçlerini yürütecek ve tesis bilgileri, izleme dönemleri ve hesaplama doğruluğunu içeren raporlar hazırlayacak. Akreditasyon kurumları ise doğrulayıcı kuruluşların teknik yeterliliğini ve bağımsızlığını denetleyecek.

SKDM kapsamındaki ürünlerin ithalatçıları, üretim tesisleri, operatörler, emisyon yoğunluğu, izleme dönemleri ve doğrulama raporları gibi bilgileri kapsayan detaylı kayıtları altı yıl boyunca saklamakla yükümlü olacak. Bu gereklilikler, 2026 Finans Yasası kapsamında SKDM’nin vergi mekanizması olarak uygulanması kapsamında gerçekleştirilecek.

Sektörden rekabet uyarısı

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, SKDM’nin yerel üreticiler açısından dezavantaj yaratabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında yerel üreticilerin, zaten doğrulanmış emisyonlara dayalı yüksek karbon maliyetleriyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Ancak genellikle emisyonları daha yüksek olan ithal ürünlerin daha düşük karbon maliyetiyle İngiltere’ye giriş yapabileceği dile getirildi. Bu dengesizliğin mekanizmadaki sorunlardan kaynaklandığına dikkat çekildi. İthal ürünlerin gerçek doğrulanmış emisyon verileri yerine küresel varsayılan emisyon değerleri kullanılarak değerlendirilebileceği ve nedenle hesaplanan karbon yükümlülüklerinin önemli ölçüde azalabileceği vurgulandı. Ayrıca çelik içeren bazı nihai mamullerin SKDM kapsamı dışında kalabileceği ve bu ürünlerin karbon maliyetlerinden kaçabileceği belirtildi. Sektör temsilcileri, mekanizmanın etkinliğini artırmak için çeşitli düzenlemeler önerdi. Bunlar arasında AB ile uyumlu daha ölçülü varsayılan değerlerin benimsenmesi, ürün ve üretim rotası bazlı değerlerin getirilmesi ve SKDM kapsamının son kullanıcı sektörleri içerecek şekilde genişletilmesi yer aldı.

Ayrıca ihracatçıların küresel rekabet gücünün korunması için ihracata yönelik düzenlemelerin ele alınması gerektiği ve mevcut haliyle mekanizmanın karbonsuzlaşmayı desteklemek yerine baltalama ve yerel tedarik zincirlerini zayıflatma riski taşıdığı aktarıldı.