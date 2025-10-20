All Steels: Yeni vergiler ve SKDM’nin yürürlüğe girmesiyle AB ile İngiltere’de çelik fiyatları yükselecek

İngiltere merkezli çelik tedarikçisi All Steels’e göre İngiltere çelik piyasası, 2021 ve 2022 yıllarındaki güçlü görünümün ardından en uzun süre zayıf seyrettiği dönemlerden birine girdi. Talep ve fiyatlar tarihsel olarak düşük seviyelerde kalırken, Avrupa ekonomisi de zayıf seyrini sürdürdü. ABD’nin son koruma önlemleri, Avrupalı üreticilerin rekabet gücünü daha da zayıflattı.

2024 yılında AB’nin ABD’ye toplam çelik ihracatı 3,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, ABD artık buradan ithal edilen çeliğe %50, ihracatı 180.000 mt seviyesindeki İngiltere’den yapılan çelik ithalatına ise %25 oranlarında vergi uyguluyor. Diğer küresel tedarikçilerin daha da yüksek vergilere tabi tutulması sebebiyle Avrupa, üretim fazlası çeliğin hedef pazarı haline geldi ve üreticiler, pazar paylarını korumak için genellikle zararına satış yapmak zorunda kaldı.

SKDM ve yeni ithalat kotaları piyasayı yeniden şekillendirecek

Avrupa Komisyonunun ithalat kısıtlamaları ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı (SKDM) birleştiren yeni ticaret politikası, önemli bir yapısal değişimi temsil ediyor. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan SKDM sebebiyle ithalat maliyetlerinin menşe ve karbon yoğunluğuna bağlı olarak 30-130£/mt artması bekleniyor.

Revize edilen koruma sistemiyle vergisiz ithalat, mevcut kotanın yaklaşık yarısı olan yıllık 18,3 milyon mt ile sınırlandırılacak. Aynı zamanda kotanın aşılması halinde uygulanacak vergi %25’ten %50’ye çıkarılacak.

İngiltere’nin AB’ye benzer bir yaklaşım izlemesi bekleniyor

İngiltere hükümeti henüz nihai tutum açıklamamış olsa da AB dışından yapılan ithalatı sınırlandırmak için AB ile uyumlu veya paralel önlemler uygulaması bekleniyor. Avrupalı ve İngiliz üreticilerin 18-20 milyon mt seviyesindeki yerel talebi geri kazanması durumunda sektörün kârlılığını artırabileceği ve karbonsuzlaşma yatırımları için sermaye yaratabileceği öngörülüyor.

All Steels, fazla ithalatın %50 vergiye tabi tutulması durumunda fiyatlarda keskin bir artışın kaçınılmaz olacağı konusunda uyarıyor.

AB ve İngiltere’nin mevcut koruma önlemleri 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Ancak Dünya Ticaret Örgütü ve diğer yasal onayları bekleyen Avrupa Komisyonu, açıkladığı yeni önlemleri 1 Ocak 2026 veya 1 Nisan 2026 tarihinde, yani erkenden yürürlüğe almayı hedefliyor.

Avrupalı çelik üreticileri ve distribütörlerle yapılan görüşmeler, alıcıların SKDM ile ilgili maliyetlerden kaçınmak istemesi nedeniyle şimdiden iç piyasaya yöneldiğini ortaya koyuyor. Tüccarlar, uzun teslimat süreleri ve vergi riskleri nedeniyle Asya pazarlarından çekiliyor ve bu durum, 2026 yılında ithal arzın azalmasına yol açarak yerel üreticilere fiyat belirleme gücü verecek.

Fiyatlarda sert artışlar öngörülüyor

All Steels, AB ve İngiltere’de çelik fiyatlarının kısa vadede 80£/mt’a varan yükselişler gösterebileceğini ve koruma önlemlerinin tam olarak uygulanmaya başlamasıyla 2026’nın ilerleyen dönemlerinde artışların 200£/mt’u aşabileceğini tahmin ediyor. Örneğin son ticaret önlemlerinin ardından ABD’de sıcak rulo sac fiyatlarının %27,1 artışla 931$/mt, levha fiyatlarının %18,3 artışla 1.069 $/mt, inşaat demiri fiyatlarının %23,1 artışla 970$/mt ve kaynaklı boru fiyatlarının %17,4 artışla 1.488 $/mt seviyelerine çıktığı görülüyor. Ayrıca All Steels, SKDM ve ithalat vergilerinin, diğer tüm piyasa değişkenlerinin önüne geçtiğinin altını çiziyor.

Şirket, kısa vadede mevsimsel faktörler nedeniyle agresif indirimlerin devam edebileceğini ancak alıcıların iç piyasaya dönmesiyle üreticilerin güveninin arttığını belirtiyor. Son olarak, iş ortaklarına keskin fiyat düzeltmelerine hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor ve kendi fiyatlarının, yenileme maliyetlerindeki beklenen artışları yansıtacağını belirtiyor.